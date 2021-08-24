МОСКВА, 24 авг — ПРАЙМ. Порядка 500 миллиардов рублей потребуется из бюджета на единовременные выплаты пенсионерам и военнослужащим, сообщил министр финансов РФ Антон Силуанов.

"Было принято президентом решение о том, чтобы пенсионерам осуществить разовые выплаты, такую материальную поддержку в сумме 10 тысяч рублей и военнослужащим и сотрудникам правоохранительных органов в среднем 15 тысяч рублей, тоже в качестве разовой поддержки. Это требует немалых бюджетных ресурсов. По нашим оценкам, эти два решения стоят порядка 500 миллиардов рублей", — сказал Силуанов в эфире "России 24".