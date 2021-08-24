МОСКВА, 24 авг — ПРАЙМ. С 10 тысяч рублей, которые начислят российским пенсионерам в сентябре, приставы не смогут взыскать имеющиеся у них долги, в том числе об оплате ЖКХ, пени и судебные издержки, сообщил РИА Новости адвокат Дмитрий Аграновский. Новую выплату пенсионеров защитили от взысканий

Президент РФ Владимир Путин в воскресенье на встрече с представителями партии "Единая Россия" заявил о необходимости дополнительной разовой выплаты всем категориям пенсионеров в размере 10 тысяч рублей. Во вторник президент подписал соответствующий указ, выплаты должны быть произведены в сентябре.

"Когда деньги поступят на счет, приставы не смогут списать их за долги, в том числе за ЖКХ. Это хорошо, потому что долги часто есть у самых малообеспеченных людей, и если отнять у них такие выплаты, то ситуация только усугубится. Это решение можно только приветствовать", — сказал Аграновский.

Он отметил, что особо важные социальные выплаты, например детские пособия, часто исключают из списка средств, на которые можно наложить взыскание. В остальных случаях, когда у должника появляется доход, приставы могут арестовать деньги, пояснил юрист.