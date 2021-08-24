МОСКВА, 24 авг — ПРАЙМ. Дополнительные доходы бюджета РФ в 2021 году составят 1,6-1,7 триллиона рублей, сообщил министр финансов РФ Антон Силуанов.

"Видим, что экономика развивается более высокими темпами, чем мы ранее планировали, бюджет пополняется более высокими объемами доходов. В этом году мы оцениваем дополнительные доходы плюс-минус где-то 1,6-1,7 триллиона рублей",- сказал он в эфире "России 24".