Назван объем дополнительных доходов российского бюджета в текущем году
Глава Минфина Силуанов: допдоходы бюджета РФ в 2021 году составят 1,6-1,7 триллиона рублей
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МОСКВА, 24 авг — ПРАЙМ. Дополнительные доходы бюджета РФ в 2021 году составят 1,6-1,7 триллиона рублей, сообщил министр финансов РФ Антон Силуанов.
"Видим, что экономика развивается более высокими темпами, чем мы ранее планировали, бюджет пополняется более высокими объемами доходов. В этом году мы оцениваем дополнительные доходы плюс-минус где-то 1,6-1,7 триллиона рублей",- сказал он в эфире "России 24".