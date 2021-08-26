МОСКВА, 26 авг – ПРАЙМ. Несвоевременное оповещение о страховом случае и расположение квартиры на последнем этаже дома являются основными доводами страховых компаний при отказе в выплатах за пострадавшее жилье, сообщили опрошенные РИА Недвижимость юристы. Страховщики назвали признаки наиболее угоняемых машин

Как рассказала юрист адвокатского бюро Asterisk Софья Волкова, большинство компаний нужно уведомить о страховом случае не позднее 72 часов после его наступления. Однако граждане, испытавшие шок в результате пожара или потопа, не всегда вовремя обращаются за компенсацией и получают отказ. Затем им приходится обращаться в суд для разбирательств.

"Согласно закону, нарушение сроков оповещения страховой компании не является поводом для отказа в выплате, однако нужно учесть, что зачастую судебные разбирательства могут затянуться на длительный срок — вплоть до нескольких лет", — отметила Волкова.

Кроме того, страховые компании нередко отказывают в выплатах, если квартира, пострадавшая от залива, находится на последнем этаже дома. Тем самым они перекладывают ответственность на управляющую компанию. В этом случае (в отличие от ситуации с нарушением сроков оповещения) суды чаще всего встают на сторону страховщиков.

Кроме того, суды оказываются на стороне страховых компаний, если граждане страхуют квартиру в домах, признанных аварийными и подлежащими реконструкции. Они исходят из того, что разрушение дома происходит до заключения договора страхования и не является страховым случаем, объяснил партнер юридического бюро "Пропозитум" Дмитрий Галанцев.

Волкова же в свою очередь добавила, что абсолютно законен отказ, если квартиру обокрал нанятый персонал (няни, домработницы, сантехники), оставленный без присмотра.

Юрист из "Пропозитум" пояснил, что судебные разбирательства в основном происходят из-за невнимательного прочтения договора, где страховые компании указывают исключения для выплаты компенсаций. При этом основные моменты указаны не в самом договоре, а в правилах страхования. Это отдельная книжка, с которой страховщики предлагают ознакомиться после подписания договора, подчеркнул юрист.

Он также напомнил, что страховая компания освобождается от выплат в случае гражданской войны, народных волнений, забастовок, а также убытков, которые возникли вследствие изъятия, конфискации, ареста или уничтожения застрахованного имущества по распоряжению госорганов.

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