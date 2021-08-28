МОСКВА, 28 авг – ПРАЙМ. В России следует отказаться от металлических денег, поскольку их производство обходится дороже, чем номинал, заявил URA.RU глава комитета Госдумы по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству, кандидат экономических наук Сергей Жигарев. В Госдуме призвали увеличить налоги на доходы одной категории россиян

"Я считаю, что сегодня металлические деньги государству делать затратно, дорого. На самом деле, сама эта монета в себестоимости стоит гораздо дороже того номинала, который на ней напечатан. Я помню, в 1990-х годах был такой бизнес, когда покупали пятикопеечные монеты и отдавали скупщикам, потому что по весу они стоили гораздо больше, чем по номиналу. И сегодня мы имеем такую же ситуацию", — отметил он.

По словам Жигарева, россияне стали чаще пользоваться банковскими картами при проведении денежных операций. "На замену любым деньгам, которые мы можем подержать в руках, приходят карточки. В основном это безналичные расчеты. Уже даже чаевые можно оставить при помощи QR-кода. Пусть это пришло не во все города РФ, но это есть", — подчеркнул парламентарий.

Как отметил Жигарев, металлические деньги можно заменить бумажными, которые дешевле производить.

"С точки зрения нашего товарооборота и взаимоотношений между физлицом и предоставляющим услуги, металлические деньги надо убирать, потому что лучше напечатать бумажные деньги того же номинала. Это будет дешевле и целесообразнее для государства", — сказал он.

Парламентарий считает, что бумажные купюры более мелкого номинала также будут удобны в использовании для пожилых людей, так как их можно лучше рассмотреть, чем монеты.

В России уже изымали из обращения металлические деньги. Это произошло 28 августа 1994 года после 290 лет использования. Позже монеты вернули в оборот — после деноминации рубля в 1998 году.

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