МОСКВА, 18 авг – ПРАЙМ. На ряде трасс России можно установить максимальную разрешенную скорость движения в 150 километров в час, если это позволяет классификация автомобильной дороги. Об этом в беседе с URA.RU заявил член комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству, основатель межрегиональной общественной организации автомобилистов "Свобода выбора" Вячеслав Лысаков. Россияне стали чаще покупать в кредит подержанные машины

"Я не говорю, что везде надо повысить, но там, где это можно сделать. Тем более, если категорийность дорог соответствует большему скоростному режиму, этот режим надо увеличивать до 130, а где-то и до 150 километров в час" — отметил он.

Депутат сослался на выводы специалистов в области безопасности дорожного движения. "У нас скоростной режим, который был установлен в XX веке, не соответствует категории дорог. Кстати, эксперты, ученые говорят, что повышение скоростного режима не коррелируется с увеличением ДТП. Наоборот, транспортный поток более равномерный, меньше торможений, маневров и, таким образом, снижается аварийность", — подчеркнул Лысаков.

По его мнению, с новым скоростным движением можно будет задуматься и о снижении ненаказуемого превышения скорости. "Если бы мы ввели скоростной режим, который бы соответствовал категории дорог, максимальная скорость была бы не 110, а 150, тогда можно ставить вопрос о снижении ненаказуемого порога. Но только в такой последовательности, а не наоборот. Мол, давайте мы снизим его с 20 до 10 километров в час, а потом в двух местах поднимем скорость. Нет, конечно. Я имею в виду, честный подход", — подчеркнул депутат.

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