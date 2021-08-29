МОСКВА, 29 авг — ПРАЙМ. Число россиян, желающих оформить займы на подготовку детей к школе, упало до исторического минимума — 3% против прошлогодних 5%, говорится в исследовании финансового маркетплейса "Юником 24", которое имеется в распоряжении РИА Новости. Основной причиной потери интереса к займам эксперты называют "школьную" выплату от государства. Российские банки в июле сократили выдачу потребительских кредитов на 6%

"Число желающих оформить займы на подготовку детей к школе в этом году достигло своего исторического минимума — 3% от общего количества клиентов, планирующих оформить заем в период с 14 по 31 августа, против прошлогоднего показателя в 5%. Напомним, что в 2019 году показатель был на уровне 8%", — подсчитали в компании, проанализировав заявки на выдачу займов, поданные через сервис во второй половине августа.

Эксперты связывают эту тенденцию в первую очередь с единовременной выплатой от государства на школьников в размере 10 тысяч рублей. Эти выплаты россиянам начали перечислять 2 августа. Заявление на выплату можно подать на госуслугах до 1 ноября. Получить выплату можно только безналично, на карту любой платежной системы.

Отчасти повлияли и другие факторы, в том числе некоторые изменения в поведении самих заемщиков, которые перешли к сберегательной модели. Эксперты узнали, сколько россияне хотят потратить на подготовку к школе

Согласно данным компании, лишь 25% россиян сейчас готовы сразу взять заем, если им не хватает денег на что-то. Более 35% граждан предпочитают обдумать необходимость покупки и лишь потом оформлять ссуду. Каждый пятый опрошенный попробует занять у знакомых, а каждый десятый гражданин вообще откажется от покупки. Еще 5% поищут товар дешевле.

Стоимость подготовки ребенка к школе, по данным экспертов, варьируется в этом году в переделах 3,5-20 тысяч рублей в зависимости от региона проживания и "комплекта". В среднем заемщику не хватает около 20% нужной суммы против 40% годом ранее. Это изменение также связано со "школьными" выплатами в 10 тысяч рублей, однако они зачастую не могут покрыть всех трат. Так, каждый третий заемщик признался, что собирается направить заемные средства на покупку электроники.