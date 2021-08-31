МОСКВА, 31 авг — ПРАЙМ. Чистая прибыль "СПБ биржи" (ранее — Санкт-Петербургская биржа) по МСФО за прошедшее полугодие подскочила в 4,4 раза в годовом выражении, до 1,5 миллиарда рублей, следует из сообщения торговой площадки на портале раскрытия информации. Чистая прибыль "Газпрома" выросла в 22 раза

Операционные доходы биржи выросли при этом до 3,478 миллиарда рублей против 1,054 миллиарда, доходы по услугам и комиссиям – до 3,023 миллиарда против 869 миллионов рублей, процентные доходы – до 206 миллионов против 120 миллионов.

Прямые операционные расходы "СПБ биржи" увеличились за полугодие до 946 миллионов рублей против 367 миллионов годом ранее, процентные расходы – до 38,8 миллиона против 26,4 миллиона. Административные расходы выросли до 561 миллиона рублей против 237 миллионов.

Прибыль биржи до налогообложения составила 1,895 миллиарда рублей против 429 миллионов, расход по налогу на прибыль равнялся 394 миллиона рублей против 90 миллионов годом ранее.

Прибыль, приходящаяся на собственников материнской компании, выросла за полугодие до 1,421 миллиарда рублей против 302 миллионов, на неконтролирующую долю участия – 79 миллионов против 38 миллионов рублей годом ранее. Базовая и разводненная прибыль в расчете на одну акцию составила 12,46 рубля каждая против 3,05 рубля и 2,83 рубля соответственно годом ранее.

"СПБ биржа" — крупнейшая биржевая площадка, организующая торги ценными бумагами международных компаний в России. В обращении на организованных торгах находятся более 1,6 тысячи бумаг иностранных эмитентов, включая акции, депозитарные расписки и еврооблигации.