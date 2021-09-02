МОСКВА, 2 сен — ПРАЙМ. Сбербанк уже перевел на счета пенсионеров более 60% социальных выплат от государства, остальные суммы будут направлены получателям в четверг до 17.00 мск, сообщил первый зампред правления кредитной организации Александр Ведяхин. Греф назвал "путинские" выплаты пенсионерам вызовом для команды Сбера

"На 11.00 утра сегодняшнего дня по московскому времени в Сбербанке более 60% социальных выплат для пенсионеров от государства уже было зачислено на счета клиентов. Остальные выплаты будут зачислены сегодня до 17.00", — сообщил он журналистам в кулуарах ВЭФ-2021.

Он добавил, что клиенты активно приходят в офис банка, где им помогают сотрудники. Все системы работают в штатном режиме. Пенсионеры без проблем получают выплаты.

Ранее президент РФ Владимир Путин поручил единовременно выплатить всем российским пенсионерам по 10 тысяч рублей, а военнослужащим и сотрудникам правоохранительных органов по 15 тысяч рублей. Глава Минфина Антон Силуанов сообщал, что на эти выплаты понадобится порядка 500 миллиардов рублей.