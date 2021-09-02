МОСКВА, 2 сен — ПРАЙМ. Неустойчивая динамика финансовых рынков и появление на нем "пузырей" на фоне существенного ужесточения монетарной политики в развитых странах может привести к резкому ухудшению настроений инвесторов и обострению долговых проблем по всему миру, в результате в 2023 году мировая экономика может столкнуться с глобальным финансовым кризисом, говорится в материалах ЦБ. Почему все больше людей не могут расплатиться с банками

Банк России в Основных направлениях единой государственной денежно-кредитной политики опубликовал базовый прогноз и три альтернативных сценария — "усиление пандемии", "глобальная инфляция" и "финансовый кризис". Вероятность реализации альтернативных сценариев ниже, чем базового.

Основной предпосылкой сценария с финансовым кризисом является растущий глобальный долг государств и компаний со слабыми показателями финансовой устойчивости, а также заметное увеличение "спекулятивного" сегмента корпоративного долга.

"Если настроения на финансовых рынках будут достаточно волатильными в 2022 году, а наблюдаемые процессы на финансовых рынках окажутся "пузырями", то быстрое и существенное ужесточение денежно-кредитной политики США может привести к росту обеспокоенности инвесторов относительно перспектив возврата вложенных средств. В результате 2023 год может начаться с массовых продаж рисковых активов на финансовом рынке и обострения долговых проблем в странах с развивающимися рынками, особенно в тех, которые накопили значительные долги в иностранной валюте", — пишет ЦБ.

При этом страны не будут иметь той поддержки со стороны международных контрагентов, которую они получили в 2020 году. "Как следствие, риск-премии в странах с формирующимися рынками существенно вырастут, наиболее закредитованные страны столкнутся с проблемами в обслуживании задолженности, и в первом квартале 2023 года в мировой экономике начнется масштабный финансовый кризис — сопоставимый с кризисом 2008-2009 годов, с длительным периодом неопределенности и затяжным восстановлением", — отметил регулятор. Банк России ожидает замедления годовой инфляции в четвертом квартале

При развитии ситуации в таком направлении замедление экономической активности на фоне финансового кризиса приведет к падению спроса и снижению средней цены на нефть до 40 долларов за баррель в 2023 году, а к 2024 году она вырастет до 45 долларов.

По прогнозу ЦБ, реализация сценария финансового кризиса приведет к спаду российской экономики в 2023 году на 1,4-2,4%, ее восстановление будет затяжным и растянется на несколько кварталов, но уже к 2024 году темпы прироста российской экономики достигнут 3-4%. Средняя ключевая ставка в таком сценарии в 2022 году подскочит до 7,5-8,5%, в 2023 году — до 8,3-9,3%, а затем опустится до 4,3-5,3%.