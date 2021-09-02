МОСКВА, 2 сент — ПРАЙМ. Затишье конца лета, охватившее Уолл-стрит, навевает сон даже на биткоин, который в разгар августовского ралли застрял на отметке 50 000 долларов США. В среду эта криптовалюта закрылась по 48 279,42 доллара, а в четверг поднялась чуть выше 50 000 долларов. Эксперт объяснил, почему криптовалюты "упадут до нуля"

Биткоин славится своей волатильностью. С января до середины апреля его цена выросла более чем вдвое, после чего за три месяца упала на 52%, а в июле-августе подскочила примерно на 65%.

Так почему же биткоин буксует сейчас? Во-первых, инвесторы начинают присматриваться к другим активам крипторынка.

Согласно данным CoinShares, приток инвестиций в фонды с эфириумом в августе составил 22,4 млн долларов, а в фонды, специализирующиеся на кардано (блокчейн-платформе, аналогичной эфириуму) — 18,7 млн долларов. В среду эфириум вырос на 10% до 3 730 долларов, что является самым высоким уровнем с 15 мая. С начала года цена эфириума выросла уже в пять раз.

Подскочившие весной котировки невзаимозаменяемых токенов (NFT) демонстрируют стремительный рост и сейчас, отвлекая средства от биткоина. NFT представляют собой цифровые активы, отличающиеся от биткоина тем, что каждый токен уникален.

Согласно данным DappRadar, за последние 30 дней объем торгов на OpenSea, крупнейшей бирже NFT, составил 3,5 млрд долларов, тогда как с момента основания в 2016 году и до августа совокупный объем торгов на этой бирже составлял всего около 1 млрд долларов.

Совсем недавно на рынок NFT вышли две ключевых американских компании — Visa Inc. и Facebook Inc. Visa приобрела NFT CryptoPunks, а Facebook объявил, что подумывает о создании сервисов под NFT в своем будущем цифровом кошельке.

Подобного рода новости раньше двигали курс биткоина, и ему, вероятно, стоило бы вновь захватить лидерство в таких заголовках, чтобы обрести импульс к росту.

Августовское ралли не смогло привлечь к биткоину много новых покупателей. Согласно данным CoinShares, в августе отток средств из фондов с биткоином составил 61 млн долларов, причем отток наблюдался в 14 из 16 последних недель. Названы сроки, когда биткоин поднимется в цене более чем на 400%

Аналитик Momentum Structural Analysis Брет Оливер отмечает, что динамика торгов биткоином после апрельского пика напоминает то, что происходило с ним в 2017 году.

В 2017 году биткоин достиг около 20 000 долларов, но в последующие три месяца резко упал и потом более года находился в затяжном понижательном тренде, на смену которому пришло очередное ралли.

Нынешний понижательный тренд совсем не обязательно должен быть таким же долгим, как и предыдущий, отмечает Оливер, который ожидает, что после распродаж этого года биткоин застрянет в диапазоне, а затем сформирует новую базу. Это означает, что даже если июльский минимум удержится, восстановление биткоина будет продолжительным процессом, говорит Оливер.

— Автор Paul Vigna, paul.vigna@wsj.com; перевод ПРАЙМ, +7 495 645 3700, dowjonesteam@1prime.biz

Dow Jones Newswires, ПРАЙМ

Материал взят из открытых источников. Мнения упомянутых в нем экспертов могут не совпадать с позицией редакции. "Прайм" не дает инвестиционных советов, материал опубликован в ознакомительных целях. Криптовалюта — рисковый актив, вложения в нее могут привести к убыткам.