МОСКВА, 5 сен — ПРАЙМ. Самый опасный вид пассажирского транспорта — микроавтобусы, а самые тяжелые по последствиям аварии случаются на загородных маршрутах, сказали РИА Новости эксперты компании "Росгосстрах", проанализировав структуру страховых выплат пассажирам в 2021 году. Банк России рассказал о снижении прибыли страховщиков

"Микроавтобусы — самый опасный вид пассажирского транспорта, а самые тяжелые по последствиям аварии случаются на загородных маршрутах… Происшествия на городских маршрутах случаются чаще, но полученные пассажирами травмы, как правило, характеризуются легкой и средней степенью тяжести причинения вреда здоровью", — рассказали они.

По их подсчетам, самые часто встречающиеся травмы — это ушибы мягких тканей, сотрясения головного мозга, переломы ребер, костей носа, переломы лучевой кости, лодыжек. Всего в этом году в компанию поступило 25 обращений от пассажиров городских маршрутов, выплаты по ним превысили 4,5 миллиона рублей.

В то же время по страховым событиям на пригородных маршрутах в этом году в "Росгосстрах" было 19 обращений, и 11 из них — в связи с гибелью пассажиров. В тех случаях, когда речь шла о причинении вреда здоровью, травмы тоже были гораздо серьезнее: переломы костей черепа, переломы верхних и нижних конечностей, сочетанные травмы.

"Более тяжелые травмы и серьезные происшествия с гибелью пассажиров обусловлены тем, что на загородных маршрутах выше скорость движения, там чаще случаются столкновения автобусов и «маршруток» с грузовыми автомобилями, съезды в кювет и опрокидывания", — поясняет начальник отдела выплат по обязательным видам страхования блока "Урегулирование убытков" ПАО СК "Росгосстрах" Андрей Кривенышев.

ПАО СК "Росгосстрах" входит в группу банка "Открытие". На территории РФ действуют более 1600 представительств компании. В компании работает около 50 тысяч сотрудников и страховых агентов. 6 октября 2021 года система "Росгосстрах" отметит 100 лет со дня своего создания.

Читайте также:

Каждое восьмое авто, похищенное за год в России, угоняли со стоянки