МОСКВА, 3 сен — ПРАЙМ. Каждый восьмой похищенный автомобиль в России за последний год угонялся на парковке или стоянке, рассказали РИА Новости эксперты страховой компании "Согласие". Мошенники придумали новый способ обмана автовладельцев

"Более десятой части (12%) угнанных авто за последний год, по статистике "Согласия", были похищены на стоянках и парковках… При этом, в отдельных случаях, как в Туле и Твери, машины были похищены с подземных стоянок. Один из клиентов лишился авто, оставив его на парковке гостиницы, другой — на парковке в аэропорту", — рассказали эксперты.

По их данным, в 40% случаев злоумышленников интересовали машины Lexus (например, LX 570, RX 300, RX200t), в 17% — Lаnd Rover (различные модели Range Rover). Остальные случаи в порядке убывания пришлись на несколько Toyota Camry, Hyundai (Tucson или Solaris), Kia (Rio или Sportage) и Nissan Terrano.

"В основном (в 80% случаев) машины, угнанные у клиентов компании с начала года, были белого или черного цвета. Остальных угонщиков интересовали серые или серебристые автомобили. В первом полугодии 2021 года 48% авто были похищены в Москве и области, 52% — в других регионах страны", — отмечают в "Согласии".

Самым дорогим угнанным автомобилем был Land Rover. Выплата за машину, которую злоумышленники похитили в столице, составила 10,6 миллиона рублей. На втором месте по сумме выплаты — BMW в Санкт-Петербурге (возмещение — 4,3 миллиона рублей). На третьем — Jeep, за который владелец в Москве получил от страховой компании 4 миллиона рублей.

ООО "Страховая компания "Согласие" основано в 1993 году, имеет лицензии на все основные виды страхования и перестрахования. Региональная сеть страховой компании "Согласие" включает порядка 400 структурных подразделений во всех федеральных округах России. По итогам 2020 года премия "Согласия" составила 36 миллиардов рублей, выплаты — 17,5 миллиарда рублей.

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