МОСКВА, 6 сен — ПРАЙМ. Стоимость биткоина превысила отметку в 51 тысячу долларов впервые с 13 мая, свидетельствуют данные торгов. Эксперт спрогнозировал новый рекорд для биткоина

На крупнейшей по объему торгов криптовалютами бирже Binance биткоин по состоянию на 0:12 мск рос в цене на чуть более 3% — до 51 596 долларов.

А по данным портала CoinMarketCap, высчитывающего среднюю цену более чем по 20 биржам, биткоин дорожал на 2,96% — до 51 612 долларов. Динамика везде приводится за сутки.

Стоимость биткоина продолжает восстанавливаться после сильного падения в конце весны. Криптовалюта потеряла в мае почти треть своей стоимости, тогда его цена обрушилась до 37,3 тысячи долларов с 57,7 тысячи. В июне показатель заметно не изменился, но приблизительно со второй половины июля стоимость биткоина поднимается, что продолжается пятую неделю подряд. Исторический рекорд стоимости биткоина, который был достигнут в апреле, составляет 64,85 тысячи долларов.

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