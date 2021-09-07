Мы часто спешим побыстрее совершить платёж — перевести денежные средства за товар, услугу, вернуть долг или, наоборот, одолжить. Но стоит помнить о том, что после нажатия кнопки "перевести" отменить совершенную операцию практически невозможно. Единственный вариант — сразу обратиться в банк в надежде, что перевод "подвис" на какое-то время, рассказал агентству "Прайм" заслуженный юрист России Иван Соловьев.

По его словам, так бывает, например, в вечернее время, когда некоторые банки могут отложить перевод до утра следующего дня.

"Вряд ли стоит уповать на то, что удастся самому выйти на ошибочно получившего ваши деньги человека и уговорить его совершить обратный перевод. Если это удалось оперативно сделать и вам попался порядочный человек — считайте, что удача на вашей стороне. Банк же, скорее всего, откажет в предоставлении чужих персональных данных", — предупреждает юрист.

Кроме того, действующее законодательство запрещает банку списывать деньги со счёта получателя без его согласия. Поэтому эксперт советует обязательно сделать скрины произведённой операции, взять паспорт и отправиться в ближайшее отделение банка, в котором вы обслуживаетесь, и из которого по ошибке ушли ваши средства. В банке следует написать заявление о возврате денежных средств, по ошибке направленных на другой счёт и подкрепить заявление бумажным подтверждением произведённой операции.

Если вы заявите об ошибке до того момента, как перевод будет оформлен и осуществлён банком, то у него будет возможность отменить данную операцию и вернуть вам средства. Если же перевод уже оказался оформленным, то сотрудник банка обратится к получателю средств с просьбой их вернуть. Как правило, после этого происходит обратный перевод средств. Однако бывает и так, что по ошибке обогатившийся человек отказывается возвращать деньги.

В этом случае необходимо написать заявление с подробным описанием ситуации и приложением всех документов (банковских выписок) в отдел полиции по месту жительства или нахождения банка. Само заявление должно быть написано с соблюдением всех процессуальных требований для заявления о совершённом преступлении — хищении, принадлежащих вам денежных средств и признанием того, что причинённый ущерб вы считаете крупным и значительным. "Обычно после вмешательства полиции деньги удаётся вернуть. Однако, если и в этом случае, быстрого результата добиться не удаётся, то параллельно можно обратиться в судебные органы с гражданским иском о неосновательном обогащении ответчика (п. 1 ст. 1102 ГК РФ)", — говорит Соловьев.

Сама процедура судебного разбирательства не быстрая, однако в сочетании с возбужденным уголовным делом, может усилить давление на недобросовестного гражданина, а обеспечительные меры значительно сократят возможности для использования чужих средств в своих корыстных интересах, заключает эксперт.