МОСКВА, 4 сен — ПРАЙМ. Для получения социальных доплат до минимального прожиточного минимума неработающим пенсионерам теперь не нужно будет подавать соответствующих заявлений на пересчёт, поскольку с 2022 года он будет производиться автоматически. Об этом рассказывает агентству "Прайм" профессор кафедры финансов и цен РЭУ им. Г.В. Плеханова Юлия Финогенова.

Помимо этого, автоматически пенсии и социальные доплаты к ним будут начисляться безработным гражданам — по направлению от Центра занятости населения — за два года до наступления пенсионного возраста, если они официально не могут трудоустроиться, а также гражданам с ограниченными возможностями при наступлении пенсионного возраста. Эксперт рассказала о льготах для пенсионеров старше 70 лет

Социальные доплаты к страховой пенсии по старости или по инвалидности будут также начисляться автоматически, если трудовой стаж составляет 30 и более лет.

"Со следующего года граждане, проживавшие в сельской местности не менее 30 календарных лет, смогут получать надбавки в размере 25% к фиксированной выплате", — указала Финогенова.

Надбавки выплатят при начислении страховой пенсии по старости или по инвалидности без обязательного условия проживания получателя в сельской местности, как это практиковалось раньше, уточняет эксперт.

Факт проживания в сельской местности важен только на момент назначения пенсии, а потом, даже в случае переезда, доплата останется.

Тем же пенсионерам, которым в связи с переездом уже была прекращена выплата надбавки — с 2022 года она будет восстановлена.

По словам Финогеновой, имеется также большая вероятность, что со следующего года будут приняты поправки в пенсионное законодательство, касающиеся пенсий граждан, проживающих в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях с неблагоприятными природно-климатическими условиями жизни. В Кремле уточнили, кого коснутся указы Путина о новых выплатах

С целью сохранения проживания людей, вышедших на пенсию на подобных территориях, предполагается использовать суммарный районный коэффициент, повышающий размер фиксированной выплаты в рамках страховой пенсии.

"С 2022 года, в личном кабинете сайта "Госуслуги" будет доступна информация о состоянии пенсионного счета, накопленных баллах и предполагаемом размере пенсии. Информация будет высылаться раз в три года мужчинам старше 45 лет и женщинам старше 40 лет. Помимо это через "Госуслуг" имеется также возможность оформления пенсии при наступлении пенсионного возраста", — заключила эксперт.

Читайте также:

Мишустин поручил выделить деньги на выплаты пенсионерам