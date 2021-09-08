МОСКВА, 8 сен — ПРАЙМ. В прошлом году Россию охватил инвестиционный бум. По большей части россияне потянулись в инвестиции из-за опасений потерять доходность на банковских депозитах. При этом многие забыли золотое правило инвестирования: чтобы получить доход, вкладывать можно только собственные средства, но не заемные. Это правило работает, даже если инвестиции приносят повышенный доход, ведь процентная ставка по кредитам достаточно высока. Об этом агентству "Прайм" рассказал руководитель представительства инвестиционного Фонда ANIF в России Сергей Григорян.

Например, если говорить о низкорисковых инвестициях в ценные бумаги, таких, как облигации, по которым есть гарантированный доход независимо от ситуации, то процентная прибыль по ним не будет значительно выше, чем по банковским вкладам, отметил эксперт.

Если же говорить об акциях, то здесь итоговая прибыль может быть выше, но чтобы ее получить, надо грамотно сформировать портфель, диверсифицировать его, предусмотреть защитные активы, добавил он.

"Также в случае с акциями можно не только заработать, но и уйти в минус. При использовании кредитных средств это будет гораздо обиднее, потому что, помимо потерь, будут еще и проценты по кредиту", — говорит Григорян.

Более того, наличие кредита накладывает на заемщика определенные обязательства, исполнения которых финансовая организация будет требовать независимо от результатов инвестирования, подчеркнул финансист. Эксперт ожидает роста биткоина до 60 тысяч долларов

Также невыгодно инвестировать, если есть непогашенные кредиты. По словам специалиста, средства лучше направлять на их погашение, а "уже потом вкладывать куда-то еще".

Исключением будет, пожалуй, ипотека с необременительным платежом, так как мало у кого есть возможность закрыть кредит в короткий срок, а регулярные инвестиции в будущем могут принести большую прибыль, чем частичное досрочное погашение, учитывая, что процентные ставки по ипотеке ниже, чем по другим видам кредитов, заключил Григорян.