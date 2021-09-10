МОСКВА, 10 сен — ПРАЙМ. После того как Банк России ожидаемо повысил ставку в пятницу на 0,25 процентного пункта, вполне вероятно, что регулятор сделает это ещё один раз в октябре — тоже на 0,25 процентного пункта, до 7%, полагают аналитики ЕАБР. Банк России спрогнозировал инфляцию в четвертом квартале

Банк России в пятницу по итогам заседания совета директоров пятый раз подряд повысил ключевую ставку — в этот раз лишь на 0,25 процентного пункта, до 6,75% годовых, а также ужесточил сигнал по новым шагам: теперь допускает возможность дальнейших повышений ключевой ставки на ближайших заседаниях.

"Важно отметить, что в своем пресс-релизе ЦБ дал сигнал о возможности дальнейшего повышения ключевой ставки. Считаем, что в октябре высока вероятность роста ставки до 7%. Этот уровень может стать потолком в цикле повышения ключевой ставки", — говорят эксперты.

При этом решение регулятора в первую очередь продиктовано сохранением повышенного инфляционного давления и проинфляционных рисков. Например, по-прежнему на цены давят внешние факторы, такие как глобальные задержки поставок и повысившаяся стоимость продовольствия и сырья, указывают в ЕАБР.

"Однако существенное проинфляционное влияние наблюдается и со стороны внутренних факторов. Здесь в первую очередь стоит отметить повышенные инфляционные ожидания и высокие темпы роста заработной платы. Временное проинфляционное воздействие в сентябре-октябре могут оказать социальные выплаты", — пояснили экономисты.

Годовая инфляция в России может к концу года снизиться ближе к 6% на фоне завершения активной фазы восстановления экономики, а уже в 2022 году — ближе к 4%.