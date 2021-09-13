МОСКВА, 13 сен – ПРАЙМ. Одним из основных поставщиков информации для мошенников о счетах потенциальных жертв сейчас являются микрофинансовые организации, рассказал в интервью радио Sputnik руководитель проекта "КиберМосква" Григорий Пащенко. Эксперт объяснил, как мошенники звонят с вашего личного номера

По его словам, службы безопасности крупных кредитных организаций практически перекрыли мошенникам путь к получению информации о клиентах после участившихся случаев обмана злоумышленниками россиян с использованием персональных данных и сведений о счетах.

"Мошенники чаще всего узнают о состоянии счета человека от сотрудников микрофинансовых организаций. Крупные банки давно уже следят за тем, чтобы их операторы не сливали такую информацию. А когда МФО выдают кредиты, то у их операторов ниже социальная ответственность, они могут за небольшую плату сливать данные. Утечек из банков происходит все меньше и меньше, поскольку службы безопасности отслеживают все обращения", – объяснил эксперт.

Вторым источником сведений о россиянах для мошенников являются онлайн-магазины, добавил Пащенко.

"Также злоумышленники могут узнать о состоянии счета не по выпискам из банков, а по покупкам. Они могут анализировать профиль покупок человека в интернет-магазине. Если человек в месяц закупается на 40-50 тысяч рублей, то им становится понятно, что на карте существует какая-то приличная сумма. Базы данных онлайн-магазинов являются одними из самых востребованных, по которым происходит "обзвон". По ним мошенники и работают", – уточнил он.

Чтобы защитить свои персональные и банковские данные, не следует оставлять их на сайтах сомнительных онлайн-магазинов и компаний, нужно соблюдать информационную гигиену, посоветовал эксперт.

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