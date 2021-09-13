ЦБ РФ: чистый приток денег физлиц на фондовый рынок РФ во II квартале вырос на 85%
МОСКВА, 13 сен — ПРАЙМ. Чистый приток денег физических лиц на фондовый рынок России во втором квартале года вырос на 85% в годовом выражении, сообщили в ЦБ РФ. Относительно первого квартала чистый приток снизился на 5% и составил 439 миллиардов рублей. Это следует из "Обзора ключевых показателей профессиональных участников рынка ценных бумаг" Банка России за второй квартал.
"Во втором квартале 2021 года чистый приток средств физических лиц на фондовый рынок с исключением эффекта колебания валютных курсов и рыночных котировок составил 439 миллиарда рублей, что близко к среднему уровню предыдущих трех кварталов", — указывается там же.
Согласно обзору, приток средств во втором квартале 2020 года составлял 237 миллиардов рублей, в третьем и четвертом кварталах прошлого года — 420 миллиардов рублей и 416 миллиардов рублей, соответственно, в первом квартале 2021 года — 464 миллиарда рублей.
Темп роста количества индивидуальных инвестиционных счетов (ИИС) во втором квартале 2021 года оказался минимальным с начала появления данного типа счетов в 2015 году, говорится в обзоре.
"На фоне замедления темпов роста числа клиентов на брокерском обслуживании и в доверительном управлении квартальный темп роста количества ИИС во втором квартале 2021 года оказался минимальным с начала появления данного типа счетов в 2015 году", — говорится в документе.
По состоянию на конец квартала число ИИС составило 4,1 миллиона единиц (+7% квартал к кварталу, +72% год к году). Как и кварталом ранее, во втором квартале 2021 года лишь каждый восьмой брокерский счет открывался как ИИС (годом ранее — каждый третий счет).
Обсуждение новых налогов продолжается
Новые инвесторы реже выбирают ИИС в качестве способа инвестирования, ориентируясь, скорее всего, на быстрый доход и краткосрочный горизонт инвестирования, отмечают в ЦБ.
Замедление темпов роста ИИС сопровождается ускоренным закрытием ранее открытых счетов. Соотношение прекращенных за квартал договоров к заключенным договорам ИИС во втором квартале было максимальным за всю историю наблюдений — 22% (кварталом ранее — 18%, годом ранее — 8%). При этом по брокерским ИИС соотношение составило 16%, а по ИИС в рамках доверительного управления — 65%.
"Рост прекращенных договоров может быть связан с тем, что у клиентов, открывших несколько лет назад ИИС, стал заканчиваться период, в котором они могли получать налоговый вычет. Доля ИИС от общего числа клиентов в брокерском обслуживании сократилась до 25% (кварталом ранее — 27%, годом ранее — 35%), в доверительном управлении составила 72% (кварталом ранее — 72%, годом ранее — 66%)", — говорится в обзоре.
Темп роста объема активов на ИИС также замедлился до минимума за последние годы, однако остается выше темпов роста количества счетов, в том числе из‑за положительной переоценки активов, отмечают в ЦБ.
По итогам квартала объем портфелей ИИС достиг почти 454 миллиардов рублей (+8% квартал к кварталу, +84% год к году), из них 341 миллиард рублей — на брокерских ИИС и 112 миллиардов рублей — на ИИС в рамках доверительного управления.
Более половины прироста объема портфелей было обеспечено нетто-взносами на ИИС. В результате средний размер ИИС в рамках брокерского обслуживания вырос до 93 тысяч рублей, а в рамках доверительного управления снизился до 258 тысяч рублей.
Средний размер брокерских ИИС у профучастников — некредитных финансовых организаций более чем в три раза превышал аналогичный показатель у профучастников — кредитных организаций: 243 тысяч рублей против 73 тысяч рублей.
Доля ИИС от общего числа счетов в брокерском обслуживании и доверительном управлении остается существенно выше доли активов на ИИС от общего объема активов. Доля активов, учитываемых на брокерских ИИС, составляет 4,7% от активов физических лиц на брокерском обслуживании.
Доля портфелей, учитываемых на ИИС в рамках доверительного управления, составляет 9,7% от общего объема портфелей физических лиц в доверительном управлении, как и годом ранее.
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