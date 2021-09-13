МОСКВА, 13 сен — ПРАЙМ. Чистый приток денег физических лиц на фондовый рынок России во втором квартале года вырос на 85% в годовом выражении, сообщили в ЦБ РФ. Относительно первого квартала чистый приток снизился на 5% и составил 439 миллиардов рублей. Это следует из "Обзора ключевых показателей профессиональных участников рынка ценных бумаг" Банка России за второй квартал. Банк России рассказал о росте числа клиентов брокеров

"Во втором квартале 2021 года чистый приток средств физических лиц на фондовый рынок с исключением эффекта колебания валютных курсов и рыночных котировок составил 439 миллиарда рублей, что близко к среднему уровню предыдущих трех кварталов", — указывается там же.

Согласно обзору, приток средств во втором квартале 2020 года составлял 237 миллиардов рублей, в третьем и четвертом кварталах прошлого года — 420 миллиардов рублей и 416 миллиардов рублей, соответственно, в первом квартале 2021 года — 464 миллиарда рублей.

Темп роста количества индивидуальных инвестиционных счетов (ИИС) во втором квартале 2021 года оказался минимальным с начала появления данного типа счетов в 2015 году, говорится в обзоре.

"На фоне замедления темпов роста числа клиентов на брокерском обслуживании и в доверительном управлении квартальный темп роста количества ИИС во втором квартале 2021 года оказался минимальным с начала появления данного типа счетов в 2015 году", — говорится в документе.

По состоянию на конец квартала число ИИС составило 4,1 миллиона единиц (+7% квартал к кварталу, +72% год к году). Как и кварталом ранее, во втором квартале 2021 года лишь каждый восьмой брокерский счет открывался как ИИС (годом ранее — каждый третий счет). Обсуждение новых налогов продолжается

Новые инвесторы реже выбирают ИИС в качестве способа инвестирования, ориентируясь, скорее всего, на быстрый доход и краткосрочный горизонт инвестирования, отмечают в ЦБ.

Замедление темпов роста ИИС сопровождается ускоренным закрытием ранее открытых счетов. Соотношение прекращенных за квартал договоров к заключенным договорам ИИС во втором квартале было максимальным за всю историю наблюдений — 22% (кварталом ранее — 18%, годом ранее — 8%). При этом по брокерским ИИС соотношение составило 16%, а по ИИС в рамках доверительного управления — 65%.

"Рост прекращенных договоров может быть связан с тем, что у клиентов, открывших несколько лет назад ИИС, стал заканчиваться период, в котором они могли получать налоговый вычет. Доля ИИС от общего числа клиентов в брокерском обслуживании сократилась до 25% (кварталом ранее — 27%, годом ранее — 35%), в доверительном управлении составила 72% (кварталом ранее — 72%, годом ранее — 66%)", — говорится в обзоре.

Темп роста объема активов на ИИС также замедлился до минимума за последние годы, однако остается выше темпов роста количества счетов, в том числе из‑за положительной переоценки активов, отмечают в ЦБ.

По итогам квартала объем портфелей ИИС достиг почти 454 миллиардов рублей (+8% квартал к кварталу, +84% год к году), из них 341 миллиард рублей — на брокерских ИИС и 112 миллиардов рублей — на ИИС в рамках доверительного управления.

Более половины прироста объема портфелей было обеспечено нетто-взносами на ИИС. В результате средний размер ИИС в рамках брокерского обслуживания вырос до 93 тысяч рублей, а в рамках доверительного управления снизился до 258 тысяч рублей.

Средний размер брокерских ИИС у профучастников — некредитных финансовых организаций более чем в три раза превышал аналогичный показатель у профучастников — кредитных организаций: 243 тысяч рублей против 73 тысяч рублей.

Доля ИИС от общего числа счетов в брокерском обслуживании и доверительном управлении остается существенно выше доли активов на ИИС от общего объема активов. Доля активов, учитываемых на брокерских ИИС, составляет 4,7% от активов физических лиц на брокерском обслуживании.

Доля портфелей, учитываемых на ИИС в рамках доверительного управления, составляет 9,7% от общего объема портфелей физических лиц в доверительном управлении, как и годом ранее.

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