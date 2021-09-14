МОСКВА, 14 сен – ПРАЙМ. Просроченный кредит не может существовать вечно. Стандартный срок исковой давности, то есть срок, когда кредитор имеет право взыскать задолженность с заемщика, составляет три года. Об этом рассказывает агентству "Прайм" доцент экономического факультета РУДН Оксана Карпенко. Эксперт рассказал, что делать, если сим-карту "клонировали" мошенники

"Тем не менее, согласно ст. 199 ГК РФ, кредитор имеет право подать заявление в суд на заемщика и после истечения данного срока. Поэтому заемщик до вынесения решения суда должен заявить об истечении данного срока", — пояснила она.

Немаловажным является и то, что исковая давность по долгам может быть рассчитана не по всему кредиту, а по отдельным его частям, ввиду того, что кредит может погашаться не единым платежом, а путем внесения периодических взносов. Поэтому срок давности будет вычисляться по каждому периодическому платежу, добавляет эксперт. Эксперт рассказал о кредитных предпочтениях россиян

Более того, по кредиту начисляются пени и неустойки, а также штрафы, которые также могут быть взысканы кредитором. "Бывают случаи, когда кредиторы намеренно не напоминают должнику о наступлении просрочки по кредиту, так как это приводит к накоплению больших штрафов и пеней, которые могут быть также взысканы через суд в течение срока исковой давности", — отметила Карпенко.

Также возможны ситуации, когда течение срока исковой давности прерывается на срок до 6 месяцев, например, в том случае если стороны хотят урегулировать задолженность без судебных споров. Однако и в этом случае существуют ограничения по сроку исковой давности: со всеми возможными приостановками и продлениями он не может быть более 10 лет, заключила Карпенко.