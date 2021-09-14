МОСКВА, 14 сен – ПРАЙМ. Если человек узнает об оформленном на него без его ведома кредите, то прежде всего следует проверить, не потерян ли паспорт, — такой совет в беседе с газетой "Известия" дала юрист Анна Полова. Названы два источника информации мошенников о счетах россиян

Жертва подобного мошенничества сталкивается с проблемой, когда ему приходит соответствующее уведомление от ФССП, когда возбуждается исполнительное производство, а также от банка или микрофинансовых организаций, присылающих уведомление о просрочке платежа по кредиту.

"Если паспорта нет, необходимо обращаться в полицию. Обязательно возьмите справку об утере, так как впоследствии она будет служить доказательством отсутствия документа", — сказала Полова.

Далее нужно подать с заявлением о мошенничестве в правоохранительные органы. Важно предусмотреть факт того, что на человека могут быть оформлены и другие кредиты. Но с заявлением такие возможности пресекаются.

Если пострадавший получил уведомление от банка или МФО, то через эту же организацию необходимо потребовать признать кредитный договор недействительным, так как подпись заемщика является фальшивой.

По словам старшего преподавателя департамента правовых дисциплин университета "Синергия" Александра Алексеева, схожая процедура предусмотрена, если "должнику" пришло судебное решение.

"Необходимо ознакомиться с материалами дела в суде. Это позволит понять, на основании какого кредитного договора был выдан кредит. Далее, после иска, проводится экспертиза подлинности подписи человека в договоре. Если она фальшивая, то суд признает договор недействительным. На основании этого отменяются все ранее принятые судебные акты. Если какие-то суммы были взысканы, то подается иск о возмещении убытков", — сказал он.

Также эксперты советуют обратиться в интернет-приемную Банка России. Там можно предоставить доказательства, что в момент выдачи кредита человек находился в другом городе или был на работе.

Читайте также:

Эксперт объяснил, как мошенники звонят с вашего личного номера