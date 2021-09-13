МОСКВА, 13 сен — ПРАЙМ. На фоне развития технологий инструментарий преступников постоянно совершенствуется и приобретает очень причудливый вид. Участились случаи, когда граждане, сами того не ведая, становятся соучастниками преступлений. Происходит это посредством подмены номера во время входящего звонка, рассказывает агентству "Прайм" партнер и директор компании "ИТ-Резерв" Павел Мясоедов.

"Все мы слышали про случаи, когда жертвам звонят с официальных телефонов банков или известных организаций, но что если звонок вашему другу или родственнику был осуществлён с вашего личного номера? Кредит доверия к последующему разговору будет многократно выше", — отмечает он. Эксперт рассказал, как законно вычислить звонящего с неизвестного номера

Более того, на другой стороне линии может быть использован даже ваш голос, выстроенный в складную речь посредством технологии deep fake.

Преступники могут попросить ваших близких о срочной материальной помощи или ввести их в заблуждение для иных противоправных действий. В деловой среде, по словам эксперта, не редки случаи воровства крупных сумм с помощью такого вида мошенничества. Например, сотруднику бухгалтерии поступает звонок от непосредственного руководителя с поручением осуществить срочный перевод. Если организация "имеет весьма авторитарный стиль управления, такого рода разговор не ставится под сомнение и деньги переводятся на счёт преступников".

"Технологически подмену номера осуществить не трудно. У любого звонка по сотовой связи есть два идентификатора, один из которых можно без особых трудностей заменить. Он называется Caller ID, и именно его мы видим на экране во время гудка", — говорит специалист.

"Провайдеры IP-телефонии и иные сторонние сервисы за небольшую плату предоставляют возможность его редактирования. Таким образом, от вашего имени преступники могут совершать звонки вашим знакомым и близким", — отмечает он. "Жучки" в трубке. Кто будет следить за нашими беседами по телефону

Конечно, такая лазейка не может оставаться незамеченной правоохранительными органами. Уже сейчас, по словам эксперта, в Минцифры обсуждается инициатива о введении уголовной ответственности за искажение телефонных идентификаторов.

До момента введения законодательных ограничений по борьбе с этим видом мошенничества необходимо сохранять бдительность. "При малейших подозрениях нужно незамедлительно класть трубку и перезванивать собеседнику самостоятельно. Это позволит нивелировать риски, так как схожего обратного механизма подмены не существует и, набирая номер, вы точно звоните его владельцу", — резюмирует Мясоедов.