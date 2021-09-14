МОСКВА, 14 сен — ПРАЙМ. Возможность расплачиваться по QR-коду в Системе быстрых платежей (СБП) набирает популярность у россиян: таким способом охотно оплачивают потребительские товары, топливо, связь, брокерские и страховые услуги, в интервью РИА Новости рассказал глава НСПК, оператора платежной системы "Мир", Владимир Комлев. 

Карты национальной платежной системы "Мир"

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"Оплата по СБП сегодня быстро завоевывает популярность в тех сегментах, где раньше преобладала оплата наличными, а также для онлайн-оплаты. Сегодня в числе популярных категорий, в которых часто платят через СБП — потребительские товары, оплата топлива на АЗС, средства и услуги связи, брокерские услуги и оплата сервисов страховых компаний", — сказал он.

При этом остаются некоторые отрасли, где платить картой — физической или со смартфона — по-прежнему быстрее и удобнее, например, городской транспорт, уточнил Комлев. По данным НСПК, сегодня возможность оплаты товаров в Системе быстрых платежей предлагает более 60 банков из 208 подключенных к системе.

Система быстрых платежей (СБП) была запущена в России в конце января 2019 года. С ее помощью граждане могут переводить друг другу деньги по номеру телефона, а также оплачивать товары и услуги посредством QR-кода. Кроме того, уже есть возможность совершения платежей юрлицами в пользу физлиц — компании используют это, в частности, для выдачи микрозаймов, выплаты страховых возмещений и для предоставления брокерских услуг.

Полный текст интервью читайте на сайте агентства РИА Новости (медиагруппа МИА "Россия сегодня") ria.ru в 10.00 мск.

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