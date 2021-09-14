МОСКВА, 14 сен — ПРАЙМ. Высокая цена на газ в Европе способствует пополнению Фонда национального благосостояния (ФНБ), однако высокая цена на нефть играет здесь гораздо более важную роль, прокомментировал РИА Новости заместитель руководителя направления "Экономика отраслей ТЭК" ЦСР Сергей Колобанов. Поставки газа по газопроводу "Ямал-Европа" выросли в два раза

Во вторник стоимость октябрьского фьючерса на газ по индексу голландского TTF достигла рекордных 810 долларов за тысячу кубометров. С начала прошлой недели цена газа в Европе выросла на 25%, а за месяц — почти в полтора раза.

"Основным дополнительным доходом ФНБ от высоких цен на газ в Европе может быть только экспортная пошлина и только от трубопроводного газа (ставка составляет 30% от экспортной цены, а для СПГ ставка 0%). Важно подчеркнуть, что для пополнения ФНБ нефтяные цены также должны оставаться на высоком уровне (больше 43,3 доллара за баррель), иначе весь "выигрыш" от газа будет скомпенсирован низкими доходами от нефтяного сектора", — рассказал Колобанов.

Основной доход от отрасли в ФНБ вносит налог на добычу полезных ископаемых (НДПИ) от нефти — в 2021 году на долю этого налога приходится примерно 69%, доля поступлений от налога на добавленную стоимость (НДД) составляет почти 12%. А вот суммарный вклад от газа — НДПИ плюс экспортная пошлина — в этом году составляет 16%, пояснил Колобанов. Эксперт рассказал, что поможет снизить стоимость газа в Европе

"Вместе с тем необходимо отметить, что экспортная цена российского газа при поставках в европейские страны не тождественна биржевой цене на газ в Европе, хотя и ориентируется на нее", — также добавил эксперт.

Формула цены в контрактах "Газпрома" не раскрывается, однако в мае 2021 года глава "Газпром экспорта" Елена Бурмистрова поясняла, что по факту около 56% экспортных продаж компании идет с привязкой к спотовым индексам, 31% — к форвардным контрактам и только 13% — к стоимости нефтяной корзины.

Как ранее пояснял РИА Новости директор группы по природным ресурсам и сырьевым товарам агентства Fitch Дмитрий Маринченко, цена газа в Европе растёт ускоренными темпами по ряду причин: из-за низкого уровня заполненности европейских подземных хранилищ газа (ПХГ), неопределённости с запуском газопровода "Северный поток 2", а также погоды.