СОЧИ, 16 сен — ПРАЙМ. Российские банки по итогам текущего года увеличат свою прибыль до рекордного уровня, она составит "несколько" больше двух триллионов рублей, заявил РИА Новости глава НКР Кирилл Лукашук.

"Мы прогнозируем, что прибыль несколько превысит 2 триллиона рублей, это будет новый рекорд для рынка", — поделился мнением он в интервью в кулуарах международного банковского форума "Банки России — XXI век". Аналитик оценил вероятность глобального финансового кризиса

Такого результата банки смогут достичь из-за увеличения объемов кредитования и процентных доходов, а также качества ссудного портфеля после выхода из программы реструктуризации и пандемийного кризиса лучше ожиданий.

"Мы также избежали самого опасного — случаев крупных дефолтов в корпоративном сегменте, которые провоцируют "эффект домино" и всегда заметно негативно отражаются на прибыли сектора в целом", — заключил Лукашук.

По прогнозу Банка России, чистая прибыль кредитных организаций в 2021 году может достичь "2 триллионов или даже больше".

Рекордную прибыль кредитные организации России получили в 2019 году: доналоговый финансовый результат тогда составил 2 триллиона рублей, а чистый — 1,7 триллиона рублей.

Полный текст интервью читайте на сайте агентства РИА Новости (медиагруппа МИА "Россия сегодня") ria.ru в 10.00 мск.