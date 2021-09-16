МОСКВА, 16 сен — ПРАЙМ. Начало осени ознаменовалось ростом ставок по вкладам целом ряде крупных российских банков, остальные собираются сделать это в ближайшее время или всерьез рассматривают такую возможность, показал опрос кредитных организаций, проведенный РИА Новости. Аналитик рассказала, что будет влиять на курс рубля этой осенью

Интерес граждан к банковским вкладам начал повышаться, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина, выступая на пресс-конференции в прошлую пятницу. По ее словам, в июле прекратился отток средств физлиц из банков, а в августе уже был зафиксирован их приток.

Набиуллина ожидает, что эту тенденцию поддержит и последнее повышение ключевой ставки ЦБ: Центробанк в ту пятницу увеличил её ещё на 0,25 процентного пункта — до 6,75%.

О намерении повысить ставки по вкладам уже заявил во вторник крупнейший российский банк – Сбербанк.

Не исключает движения ставок вверх и ВТБ. "В дальнейшем ВТБ не исключает запуска новых выгодных предложений по сберегательным продуктам, опираясь на новые решения регулятора и изменение конъюнктуры рынка", — заявили заместитель начальника управления "Сбережения" этого банка Мария Воронина.

В Газпромбанке также допускают повышение ставок по вкладам, рассматривают такую возможность Промсвязьбанк (банк уже повышал ставки в августе) и банк "Открытие". Вслед за ключевой ставкой в ближайшее время поднять ставки по вкладам планирует "Почта банк".

Банк "Санкт-Петербург" планирует повышение ставок с 20 сентября. До конца сентября "Московский кредитный банк" тоже планирует пересмотреть уровень ставок по депозитам — "в соответствии с тенденциями рынка".

В банке "Дом.РФ" на данный момент процентные ставки отвечают рыночной ситуации, полагает директор розничных продуктов Евгений Шитиков. "При этом мы видим потенциал для дальнейшего роста доходности. До конца текущего года ставки по вкладам и депозитам в нашем банке могут вырасти еще на 0,5 процентного пункта", — добавил он. Аналитик оценил вероятность глобального финансового кризиса

В Банке "Зенит" ценовые параметры вкладов могут быть скорректированы в зависимости от ситуации на рынке, и в случае если тренд на повышение ставок сохранится, банк пересмотрит ставки в сторону их увеличения, отметили там.

С учетом того, что до конца года пройдет еще два заседания Банка России, на которых определится величина ключевой ставки, не исключено, что процентные условия по вкладам Новикомбанка могут быть еще пересмотрены в текущем году, также сообщили агентству в кредитной организации.

При этом крупнейший банк Крыма, РНКБ, пока не планирует повышать ставки по вкладам и заявил, что будет принимать решение в зависимости от ситуации на финансовом рынке в целом. А в банке "Русский стандарт" лишь сообщили, что регулируют ставки с учетом конъюнктуры рынка.

Впрочем, часть игроков рынка, помимо Промсвязьбанка, не так давно уже пересмотрела свои ставки вверх. Росбанк сделал это 10 сентября (при соблюдении ряда условий в рамках программ), СМП-банк максимальную ставку по вкладу поднял в начале августа. Кроме них, уже повысили ставки по своим продуктам Райффайзенбанк, Альфа-банк и "Ренессанс Кредит".