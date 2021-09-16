СОЧИ, 16 сен — ПРАЙМ. Средняя ставка по банковским вкладам в России к концу года может превысить 6,5% годовых, таким образом увеличившись до максимума с конца сентября 2019 года, заявил в интервью РИА Новости глава рейтингового агентства НКР Кирилл Лукашук. Аналитик спрогнозировал темпы роста цен в России по итогам года

Банк России в текущем году повысил ключевую ставку на 2,5 процентного пункта — до 6,75% годовых, а также дал сигнал о возможном дальнейшем ужесточении кредитно-денежной политики. И, по данным ЦБ, средняя максимальная ставка по вкладам в топ-10 российских банков по итогам августа составила 6,17%, увеличившись до максимума с октября 2019 года.

"Дальнейшее прогнозируемое ужесточение денежно-кредитной политики будет оказывать повышательное влияние на ставки. Так, ставка по вкладам может превысить 6,5%", — сказал агентству Лукашук в кулуарах международного банковского форума "Банки России — XXI век".

Лукашук при этом отметил, что на удорожание фондирования не могут не реагировать ставки по кредитам, однако их рост будет не настолько выраженным, поскольку крупнейшие организации конкурируют за клиентов. "Нельзя исключать, что банки будут жертвовать частью маржи для победы в конкурентной борьбе", — добавил он.

Российская экономика по итогам текущего года вырастет не менее чем на 4%, однако остаются факторы дополнительного давления на темпы роста, в том числе нестабильный потребительский спрос, заявил РИА Новости глава рейтингового агентства НКР Кирилл Лукашук.

По данным Росстата, прогнозируемые НКР темпы роста ВВП страны по итогам года находятся на уровне показателя 2012 года — тогда темпы роста экономики составили 4%. Сравнивать с более ранними оценками некорректно из-за изменения методики расчета.

"Мы ожидаем темпы роста ВВП в этом году не менее 4%, хотя, действительно, есть проблемы, связанные преимущественно с внешними факторами, например, разрывами в логистических цепочках. Плюс нестабильный потребительский спрос. Все это может создать дополнительное давление на показатели экономического роста", — прокомментировал он в кулуарах международного банковского форума "Банки России — XXI век".

Лукашук отметил, что в третьем квартале налицо замедление экономического роста, а в четвертом квартале пока остается высокая доля неопределенности в связи с возможным усилением пандемийных ограничений: сезон осени и зимы традиционно неблагоприятен с точки зрения эпидемиологической обстановки. Поэтому вероятность дополнительных ограничений нельзя исключать, подытожил он.

По прогнозу Банка России, российская экономика вырастет в 2021 году на 4-4,5%, при этом регулятор может в октябре уточнить свой прогноз в сторону повышения.

Полный текст интервью читайте на сайте агентства РИА Новости (медиагруппа МИА "Россия сегодня") ria.ru в 10.00 мск.