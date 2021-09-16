СОЧИ, 16 сен — ПРАЙМ. Банк России выступил против идеи запуска большого количества типов индивидуальных инвестиционных счетов (ИИС) под разные финансовые потребности: чем меньше, тем лучше, такое мнение высказал журналистам первый заместитель председателя ЦБ РФ Сергей Швецов в кулуарах международного банковского форума. Регулятор назвал преувеличенными страхи банков из-за оттока пассивов

Ранее НАУФОР предложила ввести новый тип ИИС — "ИИС-образование" (ИИС-О), предназначенный для формирования сбережений для финансирования образования.

"А еще ИИС на поездку на Мальдивы, еще давайте введем ИИС на полет на Луну, и будет у нас миллиард ИИСов. А почему не сделать что-то универсальное, пусть человек сам решает, как он будет деньги со своего ИИС тратить. Почему нужно под каждую потребность вводить ИИС?", — прокомментировал Швецов.

По его мнению, чем меньше будет типов ИИС, тем лучше. "Это проще для людей. В идеале, который имеет потребительские свойства, которые подходят человеку, и он им пользуется. Просто ИИС-1 — это сознательная рекламная кампания рынка капитала, в то время как другие ИИС стимулируют надолго задерживаться, работая на рынке капитала, накапливая большие суммы и финансируя экономику", — сказал он.

"Поэтому, мне больше всего нравиться третий ИИС, как мы предложили, но это на стороне Минфина, потому что ЦБ за налоги не отвечает", — добавил Швецов. Банки дали россиянам больше возможностей уходить в минус по картам

Индивидуальные инвестиционные счета второго типа могут потерять актуальность, если будет запущен ИИС третьего типа, ранее говорил Швецов.

Частные лица в РФ с 2015 года могут открыть ИИС у брокера (брокерский счет) или УК (счет доверительного управления) для инвестирования в инструменты фондового рынка, включая акции, облигации, биржевые (ETF) и паевые фонды. Сумма, зачисляемая по договору ИИСа в течение календарного года, ограничена 1 миллионом рублей.

Такие счета можно разделить на два типа — в настоящее время, помимо дохода от инвестиций, инвестору предоставляется право на один из двух видов вычетов по НДФЛ: 13% на сумму ежегодного взноса до 400 тысяч рублей (возврат до 52 тысяч рублей в год) или освобождение от налогообложения всей суммы дохода (при закрытии счета).

ЦБ РФ в 2020 году представил проект индивидуального инвестиционного счета третьего типа, который будет сочетать ряд параметров двух существующих ИИСов и рассчитан на частные инвестиции от 10 лет.