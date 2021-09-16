СОЧИ, 16 сен — ПРАЙМ. Агентство по страхованию вкладов (АСВ) в настоящее время работает над ликвидацией 414 финорганизаций с общим объемом активов в 4,7 триллиона рублей, однако реальная их стоимость оценивается в 15% от балансовой, сообщил РИА Новости первый заместитель гендиректора АСВ Андрей Мельников. Регулятор назвал преувеличенными страхи банков из-за оттока пассивов

"Сейчас у нас в работе находится 414 банков, негосударственных пенсионных фондов и страховых организаций — большинство, конечно, составляют банки — с общим объемом активов 4,7 триллиона рублей. Это балансовая стоимость, оценочная, реальная стоимость этих активов – порядка 15% от балансовой", — сказал он в кулуарах международного банковского форума "Банки России — XXI век".

Мельников отметил, что у банков, которые попали на ликвидацию в последнее время, показатель стоимости активов гораздо выше и достигает 50%, а в некоторых случаях даже 80% от балансовой стоимости.

"Но есть до сих пор банки, у которых прогноз удовлетворения требований кредиторов без учета средств, которые можно получить в результате предъявления требований к экс-бенефициарам, будет низкий даже по первой очереди — не совсем "пустышки", но близко", — добавил первый замглавы АСВ.

Ликвидация части финансовых организаций длится уже несколько лет, поэтому до конца года АСВ планирует завершить основной массив ликвидационных мероприятий в тех банках, где это возможно, – распродать активы, списать неликвидное имущество, завершить исполнительные производства, в итоге должны остаться только сложные процедуры — споры о привлечении к ответственности контролирующих лиц, уголовные процессы, продажа сложного имущества.

"Всего таких банков порядка 150. Это достаточно серьезная нагрузка, но мы эту задачу выполним", — заключил он.