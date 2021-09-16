МОСКВА, 16 сен — ПРАЙМ. Международные резервы РФ с 3 по 10 сентября сократились на 0,1% и составили 620,1 миллиарда долларов, следует из материалов Центробанка.

"Объем международных резервов по состоянию на 10 сентября составил 620,1 миллиарда долларов, сократившись за неделю на 0,7 миллиарда долларов, или на 0,1%, под воздействием отрицательной переоценки, частично скомпенсированной покупкой иностранной валюты в рамках бюджетного правила", — говорится в сообщении регулятора.

Международные (золотовалютные) резервы РФ представляют собой высоколиквидные иностранные активы, имеющиеся в распоряжении Банка России и правительства. Резервы состоят из монетарного золота, специальных прав заимствования (СДР), резервной позиции в МВФ и средств в иностранной валюте (прочие резервные активы).

Международные резервы РФ за 2020 год выросли на 7,5% и на 1 января текущего года составляли 595,8 миллиарда долларов. Исторического максимума резервы достигали 3 сентября 2021 года — 620,8 миллиарда долларов.