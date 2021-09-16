МОСКВА, 16 сен — ПРАЙМ. Выплаты вкладчикам самарского КБ "Спутник", для которого ЦБ РФ ввел мораторий на удовлетворение требований кредиторов и назначил временную администрацию, начнутся 20 сентября через Сбербанк, сообщает Агентство по страхованию вкладов (АСВ).

ЦБ с 10 сентября возложил на АСВ функции временной администрации самарского банка "Спутник" и ввел мораторий на удовлетворение требований кредиторов. По величине активов, согласно данным регулятора, кредитная организация занимает 292 место в банковской системе РФ.

"Департамент общественных связей государственной корпорации "Агентство по страхованию вкладов" сообщает, что ПАО Сбербанк стало победителем конкурса по отбору банков-агентов для выплаты страхового возмещения вкладчикам КБ "Спутник" (ПАО) (город Самара), в отношении которого 10 сентября 2021 года наступил страховой случай. Агентство начнет выплату страхового возмещения вкладчикам КБ "Спутник" (ПАО) с 20 сентября 2021 года (на 6-й рабочий день)", — говорится в сообщении.

По оценкам агентства, 99,5% вкладчиков КБ "Спутник" получат возможность возместить свои вклады полностью за счет выплаты страхового возмещения из фонда обязательного страхования вкладов.

Добавляется, что вкладчики КБ "Спутник", которые одновременно являются клиентами Сбербанка, смогут обратиться за выплатой возмещения дистанционно через сервис "Сбербанк Онлайн" без посещения офиса банка-агента.

КБ "Спутник" является единственной кредитной организацией в РФ, с которой у банка внешней торговли Корейской Народно-Демократической Республики (КНДР) имеются корреспондентские отношения в России в рамках исполнения резолюции ООН 2270 (2016) в целях обслуживания операций учреждений ООН для КНДР, отмечал ЦБ.