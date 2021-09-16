МОСКВА, 16 сен — ПРАЙМ. Банк России планирует прописать в законе о финансовых платформах четыре крупные инициативы, среди которых расширение продуктовой линейки, сообщила советник первого заместителя председателя ЦБ Елена Чайковская на международном банковском форуме.

По ее словам, в частности, планируется расширение продуктовой линейки на пенсионные продукты, а также на продукты микрофинансирования.

Кроме того, планируется предоставить доступ к маркетплейсам юридическим лицам. По действующему законодательству пользоваться услугами финансовых платформ могут только физические лица.

В соответствии с проектом закона, который прошел в Госдуме первое чтение, подключиться к финансовому маркетплейсу смогут и юридические лица.

Также предлагается использование биометрической идентификации, которое сделает бизнес еще более экстерриториальным и снимет географические барьеры.

В законе планируется прописать и возможность финансовых платформ наравне с банками становиться агентом Агентства по страхованию вкладов (АСВ). Это позволит, не выходя из дома, получить возмещение по застрахованному вкладу, объяснила Чайковская.

"У нас последовательное движение, чтобы все сервисы были доступны, не вставая с дивана", — отметила она.

На сегодняшний день в реестре операторов финансовых платформ Банка России зарегистрировано четыре маркетплейса. Последним в августе в реестр был включен маркетплейс "Сравни.ру". ЦБ до конца года может зарегистрировать новый маркетплейс — на рассмотрении находится заявка от вендора на включение в реестр операторов финансовых платформ, рассказала ранее РИА Новости Чайковская.