СОЧИ, 17 сен — ПРАЙМ. Банк России по-прежнему обеспокоен быстрым ростом потребительского кредитования с точки зрения социальной и финансовой стабильности, заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина, выступая на международном банковском форуме.

"Быстрый рост необеспеченного потребкредитования разгоняет инфляцию. И более того — эти темпы роста нас волнуют и с точки зрения социальной и финансовой стабильности…. Поэтому мы не можем сквозь пальцы смотреть на то, как быстро сейчас растут потребы", — сказала Набиуллина.

Она напомнила, что регулятор уже прибегал к повышению макропруденциальных надбавок и готов их ужесточить дальше.

"Хотя, конечно, считаем, что прямые количественные ограничения были бы более эффективным и справедливым инструментом с учетом неравномерности распределения капитала в банковской системе. В результате банки бы больше направляли капитал на кредитование компаний, включая МСП или ипотеку", — добавила Набиуллина.