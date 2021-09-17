СОЧИ, 17 сен — ПРАЙМ. Агентство по страхованию вкладов (АСВ) обновило рекорд по уровню удовлетворения требований кредиторов "лопнувших" банков, повысив его до 48,3% с 48,1% на начало года, сообщил РИА Новости первый заместитель гендиректора АСВ Андрей Мельников. АСВ оценило реальную стоимость активов "лопнувших" финансовых организаций

"Главный показатель эффективности работы в части ликвидации для нас — это, конечно, уровень возврата средств кредиторам. За восемь месяцев этого года мы направили на выплаты кредиторам 54,2 миллиарда рублей, фактически это 10%-ный прирост по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Нам некоторым образом удалось стабилизировать уровень удовлетворения требований кредиторов, даже можно сказать, немного увеличить его — на начало года он составлял 48,1%, сейчас — 48,3%", — сказал он в кулуарах международного банковского форума "Банки России — XXI век".

Мельников отметил, что с учётом того, что финансовое состояние многих крупных банков, которые сейчас находятся в конкурсном производстве, удерживать такой результат непросто и только за счёт постоянного сокращения издержек и повышения эффективности продажи активов.

"Мы уже провели несколько реформ на горизонте 1,5-2 лет назад, и они начали давать плоды в этом году. Во-первых, мы изменили систему продажи активов, перешли к конвейерной технологии, сократив максимально сроки вывода активов на продажу", — напомнил он.

Кроме того, АСВ отказалось от внешнего правового сопровождения и осуществляет юридическую работу в ликвидируемых банках внутренними ресурсами, что позволило сэкономить за прошлый год порядка 1,6 миллиарда рублей. "Постепенно будем отказываться и от других привлечённых специалистов — бухгалтерского сопровождения, сопровождения исполпроизводств и так далее", — пообещал Мельников.

Осенью АСВ планирует запустить еще одну "экономичную" процедуру — будет привлекать для продажи объектов недвижимости балансовой стоимостью выше 500 миллионов рублей организатора торгов на конкурентной основе, чтобы максимизировать поступления в конкурсную массу.