МОСКВА, 18 сен – ПРАЙМ. Основатель TCS Group Олег Тиньков договорился с Министерством юстиции США об урегулировании налоговых претензий, пишет РБК со ссылкой на материалы, направленные в суд Калифорнии. Тиньков заявил, что ему не нужно продавать бизнес для уплаты штрафа США

"Стороны достигли соглашения урегулировать эти претензии", — говорится в документах, которые представители Минюста и Тинькова направили в судебную инстанцию.

Как отмечается в документе, в этом деле отсрочка заключения мирового соглашения могла бы нанести ущерб интересам американского правосудия.

Условия соглашения будут обсуждаться позднее в ходе судебного заседания, которое планируется провести в режиме видеоконференции. Оно вступит в силу после того, как его утвердит суд.

Представитель Тинькова отказался от комментариев.

Минюст США ранее обвинил Тинькова в подаче заведомо ложной налоговой декларации, что грозит лишением свободы на срок до шести лет, и направил запрос на экстрадицию бизнесмена из Великобритании. Судебное разбирательство по этому вопросу проходит в Лондоне.

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