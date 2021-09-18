МОСКВА, 18 сен – ПРАЙМ. Основатель TCS Group Олег Тиньков договорился с Министерством юстиции США об урегулировании налоговых претензий, пишет РБК со ссылкой на материалы, направленные в суд Калифорнии.
"Стороны достигли соглашения урегулировать эти претензии", — говорится в документах, которые представители Минюста и Тинькова направили в судебную инстанцию.
Как отмечается в документе, в этом деле отсрочка заключения мирового соглашения могла бы нанести ущерб интересам американского правосудия.
Условия соглашения будут обсуждаться позднее в ходе судебного заседания, которое планируется провести в режиме видеоконференции. Оно вступит в силу после того, как его утвердит суд.
Представитель Тинькова отказался от комментариев.
Минюст США ранее обвинил Тинькова в подаче заведомо ложной налоговой декларации, что грозит лишением свободы на срок до шести лет, и направил запрос на экстрадицию бизнесмена из Великобритании. Судебное разбирательство по этому вопросу проходит в Лондоне.