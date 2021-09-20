МОСКВА, 20 сен — ПРАЙМ. Банки часто устанавливают в ипотечных договорах запрет на сдачу залоговой квартиры в аренду и в случае нарушения имеют право потребовать досрочного погашения кредита, рассказал РИА Недвижимость партнер коллегии адвокатов Pen&Paper Станислав Данилов. Юрист объяснил, какие долги передаются по наследству

Если остаток задолженности существенный и заемщик не может его сразу выплатить, то банк обратит взыскание на предмет залога, то есть заберет квартиру, уточнил он.

"Данное требование договора абсолютно законно — статья 346 ГК РФ прямо указывает, что стороны в договоре могут предусмотреть любую конструкцию пользования. Более того — та же самая статья ГК говорит о том, что если запрет на использование квартиры посредством передачи третьим лицам был установлен, последствием такого нарушения может стать досрочное истребование кредита", — объяснил адвокат.

По его словам, банки выставляют такое требование по той простой причине, что арендатор всегда менее бережно относится к квартире и имуществу в ней. Поэтому банк, устанавливая такой запрет, преследует цель обеспечить наилучшее качество квартиры на случай ее вынужденной продажи, если кредит не будет погашен и заемщик не сможет исполнить свои обязательства.

"Вероятно, наиболее простой способ, которым банк узнает о сдаче квартиры, — это арендные платежи, поступающие на счет заемщика. Поэтому банки часто настаивают на том, чтобы у должника был открыт счет именно в нем. Если банк отловит платеж, названный, к примеру, "за аренду", "за март", "за квартиру", то банк может разумно предположить, что речь идет именно об аренде ипотечной квартиры", — предупредил юрист.

На практике таких запретов в ипотечном договоре может быть довольно много, и заемщику стоит с ними внимательно ознакомиться и не нарушать, заключил Данилов.

Читайте также:

В России введут новый вид выписок о недвижимости