МОСКВА, 21 сен — ПРАЙМ. Реальная стоимость потребительских кредитов в России снизилась по итогам августа до минимума с конца 2019 года — 14,48%, подсчитали для РИА Новости в бюро кредитных историй "Эквифакс". Это привело к росту количества выданных кредитов до максимального с декабря уровня — 1,25 миллиона ссуд. В России стали выдавать больше кредитных карт

Согласно данным компании, полная стоимость потребительского кредита уменьшилась по итогам прошлого месяца до 14,48% с 14,54% в июле. Такой уровень в последний раз встречался только в конце 2019 года.

Снижение цены кредитов привело к тому, что россияне в прошлом месяце оформили 1,25 миллиона ссуд, что больше июльского показателя на 11%. Сумма выдач также подскочила — на 6,7%, до 372,8 миллиарда рублей.

"Рост объемов потребительского кредитования может быть связан как с активностью самих банков по работе с существующими клиентами, так и с ростом спроса со стороны потребителей, которые в преддверии возможного повышения ставок решили воспользоваться возможностью получения заемных средств по низким ставкам", — пояснили аналитики.

В то же время, несмотря на рост выдач в августе средний размер потребкредита снизился на 3,8% — до 298,5 тысячи рублей. Одновременно уменьшился и срок кредитования — на 2 месяца, до 32 месяцев, или 2 лет и 8 месяцев. Такая динамика является реакцией банков на внешнюю среду с последовавшим за этим изменением внутренних кредитных политик – в условиях стабильного уровня доходов кредитор вынужден формировать менее рисковые предложения клиентам, отметили в компании.

"С другой стороны, кредиторы ограничены в установлении более высоких процентных ставок, так как с одной стороны они должны выполнять требования регулятора по максимальным ставкам, а с другой – крайне сильной чувствительностью потребителей к процентной ставке – при повышении ставок резко падает показатель take rate (конверсия одобренной заявки в выданный кредит). В результате на рынке установилось, действительно, низкое значение полной стоимости кредита", — заключили эксперты.

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