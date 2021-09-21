МОСКВА, 21 сен — ПРАЙМ. Минфин повысил прогноз по экспорту из России нефти и нефтепродуктов в 2022-2023 годах и понизил на этот же период прогноз по экспорту природного газа, следует из пояснительной записки к проекту федерального бюджета, которая есть в распоряжении РИА Новости.

Объем экспорта нефти, по прогнозам, увеличен в 2022 году на 6,7%, до 273,8 миллиона тонн, в 2023 году — на 3,4%, до 275,2 миллиона тонн, а в 2024 году снижен на 2,3%, до 269 миллионов тонн. При этом объем экспорта нефти в 2020 году по отчету составил 239,2 миллиона тонн, в 2021 году ожидается на уровне 230,8 миллиона тонн.

Объем экспорта нефтепродуктов ожидается в 2022 году на уровне 152,7 миллиона тонн, по прогнозам, он стал выше на 8,7%, в 2023 году — на уровне 152,6 миллиона тонн, увеличился на 9%, а в 2024 году снижен на 4%, до 146,5 миллиона тонн. Объем экспорта нефтепродуктов в прошлом году, согласно отчету, составил 141,8 миллиона тонн, а в этом, по оценкам, ожидается на уровне 149,5 миллиона тонн.

При этом, по прогнозу, объем экспорта природного газа в 2022 году сокращен на 3,3% от ожидавшегося ранее размера, до 230,5 миллиарда кубометров, в 2023 году — на 1,2%, до 237,5 миллиарда кубометров, а в 2024 году увеличен на 0,4%, до 238,5 миллиарда кубометров. Объем экспорта газа в прошлом году, по отчету, составил 202,5 миллиарда кубометров, а в этом, по оценкам, составит 232,6 миллиарда кубометров.

Вывозная пошлина на нефть, газ и нефтепродукты при этом к 2024 году, по прогнозам, уменьшится более чем вдвое, от ожидаемых 1,84 триллиона рублей в этом году до 862,46 миллиарда рублей. Это связано с обнулением через три года ставки пошлины на нефть и нефтепродукты в связи с завершением "налогового маневра", в 2024 году таможенные пошлины ожидаются только на газ.

Согласно прогнозу, доход от таможенных пошлин на нефть в 2021 году составит 653,76 миллиарда рублей, или 0,5% от ВВП, на газ — 824,89 миллиарда рублей, или 0,7% от ВВП, на нефтепродукты — 360,93 миллиарда рублей, или 0,3% от ВВП.