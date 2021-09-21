МОСКВА, 21 сен — ПРАЙМ. Минфин РФ ожидает минимальных доходов от приватизации в 2022-2023 годах, а в 2024 году не планирует их вовсе, говорится в пояснительной записке к проекту федерального бюджета. Названы основные статьи расходов бюджета России на ближайшие три года

Согласно документу, доходы от приватизации в текущем году оцениваются в 3,9 миллиарда рублей, аналогичную сумму Минфин планирует получить и в 2022 году.

В 2023 году министерство рассчитывает получить всего 0,9 миллиарда рублей — это чуть больше четверти суммы, которая планировалась в предыдущей версии закона о бюджете. А в 2024 году в проект бюджета вовсе не заложено доходов от приватизации.

Глава Счетной палаты России в начале осени инициировал дискуссию на эту тему, опубликовав статью, в которой обратил внимание на то, что Россия, как и многие другие страны, после кризиса 2008-2009 годов заметно нарастила присутствие государства в экономике. По мнению Кудрина, в период посткризисного развития важно сокращать такое госучастие, поскольку такая "терапия" несет в себе много рисков в случае, если вовремя ее не свернуть.

Позже замминистра финансов России Алексей Моисеев рассказал в интервью РИА Новости о существующих у министерства планах приватизации, которые, по его словам, состоят не столько из "голубых фишек" российской экономики: сколько из "колоссального количества в целом никому не нужных объектов казны", которые оказались на балансе государства в основном по решениям судов.

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