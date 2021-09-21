МОСКВА, 21 сен — ПРАЙМ. Сумма доходов бюджета России от штрафов, санкций и возмещения ущерба с 2022 по 2024 год превысит 255 миллиардов рублей, следует из пояснительной записки к проекту бюджета на 2022 год и плановый период 2023-2024 годов, которая имеется в распоряжении РИА Новости.

"Поступление штрафов, санкций, возмещение ущерба в федеральный бюджет в 2022 году прогнозируется в объеме 83092,6 миллиона рублей, в 2023 году 84767,3 миллиона рублей и в 2024 году – 87577,1 миллиона рублей", — сообщается в документе.

Таким образом, за три года суммарно бюджет за счет штрафов, санкций и возмещения ущерба планируется пополнить на 255,4 миллиарда рублей.

Ранее были названы основные статьи расходов бюджета России на ближайшие три года