МОСКВА, 22 сен – ПРАЙМ. ЦБ считает необходимым усилить контроль банков за пополнением карт через банкоматы и терминалы с функцией приема наличных для борьбы с мошенничеством, пишет РБК со ссылкой на ответ представителя регулятора на запрос издания. Эксперт назвал новые способы телефонного мошенничества

В Банке России отметили, что дополнительное внимание к антифрод-процедуре требуется в связи с тем, что злоумышленники используют схемы, провоцирующие потенциальных потерпевших на внесение средств на счета злоумышленников через банкоматы и терминалы, в том числе с функцией приема наличных денежных средств.

"Таким образом, антифрод будет применяться ко всем входящим платежам, включая переводы через терминалы", — подчеркнули в ЦБ.

По данным Банка России, во втором квартале 2021 года мошенники украли с банковских счетов россиян более 3 миллиардов рублей, совершив свыше 236,9 тысячи денежных переводов без согласия клиентов. Банки вернули только 7,4% украденных средств.

Для хищения денег злоумышленники в основном прибегали к обманным методам — телефонным звонкам или созданию поддельных интернет-ресурсов.

Читайте также:

МВД может ввести "черные списки" граждан, передавших карты третьим лицам