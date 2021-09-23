МОСКВА, 23 сен — ПРАЙМ. Практика показывает, что люди, обратившиеся в микрофинансовые организации, берут такие кредиты снова и снова. Заем в МФО человек обычно получает довольно просто, практически не предоставляя документов. Обратная сторона доступности такого кредитования — очень высокая процентная ставка, однако переплата — не единственный недостаток займа в МФО. Наличие микрокредита или так называемых «денег до зарплаты» в кредитной истории трактуется крупными кредитными организациями как негативная характеристика потенциального заемщика. Об этом рассказывает агентству "Прайм" директор департамента розничных рисков ПСБ Евгений Иванов. МФО стали отказываться от выдачи займов "до зарплаты" в интернете

Такие выводы основаны на статистике: риск неплатежа по клиентам с 1-2 микрозаймами в кредитной истории в два раза выше, чем по клиентам, которые никогда не обращались в МФО. А если клиент обращался в МФО три и более раз, то риск будущей просрочки кратно возрастает.

"Поэтому при наличии в кредитной истории большого количества микрозаймов банки с большой долей вероятности откажут клиенту в получении стандартного кредитного продукта», — объясняет эксперт.

Однако отказы получают не все, кто хоть раз был клиентом микрофинансовой организации. Кредитный рейтинг — это лишь одна из составляющих при проверке данных о заемщике при одобрении кредита. Кроме того, банк при оценке риск-профиля клиента учитывает ряд других показателей — уровень дохода, сферу деятельности, возраст. Но низкий кредитный рейтинг повышает вероятность отрицательного решения по кредиту, отмечает специалист.

Многие обращаются в микрокредитные организации из-за простоты получения займов и навязчивой рекламы, не задумываясь о высоких процентных ставках, росте долговой нагрузки и негативном влиянии на кредитный рейтинг. Банки рекомендуют своим клиентам этого не делать.

"С современными скоринговыми технологиями банков процесс получения банковского кредита или кредитной карты для клиента максимально упростился и ускорился и не требует большого количества подтверждающих документов. Оформить кредитную карту с небольшим лимитом и беспроцентным периодом и использовать ее при необходимости — гораздо более выгодное решение, которое позитивно скажется на вашей кредитной истории", — заключил Иванов.