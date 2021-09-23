Эксперт: "деньги до зарплаты" портят вашу кредитную историю
МОСКВА, 23 сен — ПРАЙМ. Практика показывает, что люди, обратившиеся в микрофинансовые организации, берут такие кредиты снова и снова. Заем в МФО человек обычно получает довольно просто, практически не предоставляя документов. Обратная сторона доступности такого кредитования — очень высокая процентная ставка, однако переплата — не единственный недостаток займа в МФО. Наличие микрокредита или так называемых «денег до зарплаты» в кредитной истории трактуется крупными кредитными организациями как негативная характеристика потенциального заемщика. Об этом рассказывает агентству "Прайм" директор департамента розничных рисков ПСБ Евгений Иванов.
Такие выводы основаны на статистике: риск неплатежа по клиентам с 1-2 микрозаймами в кредитной истории в два раза выше, чем по клиентам, которые никогда не обращались в МФО. А если клиент обращался в МФО три и более раз, то риск будущей просрочки кратно возрастает.
"Поэтому при наличии в кредитной истории большого количества микрозаймов банки с большой долей вероятности откажут клиенту в получении стандартного кредитного продукта», — объясняет эксперт.
Однако отказы получают не все, кто хоть раз был клиентом микрофинансовой организации. Кредитный рейтинг — это лишь одна из составляющих при проверке данных о заемщике при одобрении кредита. Кроме того, банк при оценке риск-профиля клиента учитывает ряд других показателей — уровень дохода, сферу деятельности, возраст. Но низкий кредитный рейтинг повышает вероятность отрицательного решения по кредиту, отмечает специалист.
Многие обращаются в микрокредитные организации из-за простоты получения займов и навязчивой рекламы, не задумываясь о высоких процентных ставках, росте долговой нагрузки и негативном влиянии на кредитный рейтинг. Банки рекомендуют своим клиентам этого не делать.
"С современными скоринговыми технологиями банков процесс получения банковского кредита или кредитной карты для клиента максимально упростился и ускорился и не требует большого количества подтверждающих документов. Оформить кредитную карту с небольшим лимитом и беспроцентным периодом и использовать ее при необходимости — гораздо более выгодное решение, которое позитивно скажется на вашей кредитной истории", — заключил Иванов.
https://1prime.ru/finance/20210923/834763725.html