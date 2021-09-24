МОСКВА, 24 сен — ПРАЙМ. Платформа "Финуслуги" Московской биржи в октябре запустит сервис потребительского кредитования, что позволит россиянам выбирать кредитные предложения разных банков полностью онлайн, сообщается на сайте биржи. Чистые активы фондов на Мосбирже выросли за год

"Платформа "Финуслуги" Московской биржи в октябре 2021 года предоставит сервис потребительского кредитования, что позволит россиянам выбирать кредитные предложения разных банков по выгодным ставкам полностью онлайн без визита в офис банка. Сервис кредитования на "Финуслугах" уже запущен в пилотном режиме friends & family, то есть доступен сотрудникам биржи и банков — участников проекта. 22 сентября в рамках пилотного проекта были выданы первые потребительские кредиты. Сделки были зарегистрированы в регистраторе финансовых транзакций (РФТ), созданном на базе Национального расчетного депозитария", — говорится в сообщении.

Поясняется, что получить предодобренные предложения кредита от банков клиент сможет после регистрации на "Финуслугах", привязав свой аккаунт с сайта "Госуслуг" и онлайн направив анкету. Чтобы получить финальное предложение, необходимо будет через личный кабинет "Финуслуг" предоставить банку копии необходимых документов. Затем нужно встретиться с представителем "Финуслуг" для идентификации и онлайн подписать кредитный договор. Сумма кредита будет бесплатно перечислена на счет на "Финуслугах" или по указанным при оформлении реквизитам.

"В рамках пилотного проекта на "Финуслугах" были выданы дебютные кредиты — это первый в России кейс, когда ссуды были предоставлены через финансовый маркетплейс. Уже в октябре мы планируем открыть доступ к кредитованию для всех. С запуском кредитования на "Финуслугах" будут доступны все базовые финансовые продукты. Это еще один шаг на пути к достижению главной цели создания "Финуслуги" — повышения доступности финансовых продуктов в России", — отметил управляющий директор проекта "Финуслуги" Московской биржи Игорь Алутин. Россияне набирают необеспеченные кредиты

"Появление нового продукта на финансовых маркетплейсах — это важный шаг, который упрощает взаимодействие пользователя с финансовыми организациями", — заметила управляющий директор по репозитарной деятельности НРД Анастасия Киселева.

На платформе "Финуслуги" россияне могут выбирать предложения по вкладам, страхованию и другим финансовым продуктам и открывать их в любое время дистанционно, напоминает биржа. На конец сентября с момента запуска РФТ продукты на финансовых маркетплейсах приобретали пользователи из 34 регионов, сделки зарегистрированы с депозитами, облигациями, паями, ОСАГО и кредитами. Подавляющее большинство пользователей (клиентов маркетплейс) воспользовались сервисом РФТ по получению выписки, подтверждающей заключение сделки.