Платформа "Финуслуги" Московской биржи в октябре запустит сервис потребительского кредитования
МОСКВА, 24 сен — ПРАЙМ. Платформа "Финуслуги" Московской биржи в октябре запустит сервис потребительского кредитования, что позволит россиянам выбирать кредитные предложения разных банков полностью онлайн, сообщается на сайте биржи.
"Платформа "Финуслуги" Московской биржи в октябре 2021 года предоставит сервис потребительского кредитования, что позволит россиянам выбирать кредитные предложения разных банков по выгодным ставкам полностью онлайн без визита в офис банка. Сервис кредитования на "Финуслугах" уже запущен в пилотном режиме friends & family, то есть доступен сотрудникам биржи и банков — участников проекта. 22 сентября в рамках пилотного проекта были выданы первые потребительские кредиты. Сделки были зарегистрированы в регистраторе финансовых транзакций (РФТ), созданном на базе Национального расчетного депозитария", — говорится в сообщении.
Поясняется, что получить предодобренные предложения кредита от банков клиент сможет после регистрации на "Финуслугах", привязав свой аккаунт с сайта "Госуслуг" и онлайн направив анкету. Чтобы получить финальное предложение, необходимо будет через личный кабинет "Финуслуг" предоставить банку копии необходимых документов. Затем нужно встретиться с представителем "Финуслуг" для идентификации и онлайн подписать кредитный договор. Сумма кредита будет бесплатно перечислена на счет на "Финуслугах" или по указанным при оформлении реквизитам.
"В рамках пилотного проекта на "Финуслугах" были выданы дебютные кредиты — это первый в России кейс, когда ссуды были предоставлены через финансовый маркетплейс. Уже в октябре мы планируем открыть доступ к кредитованию для всех. С запуском кредитования на "Финуслугах" будут доступны все базовые финансовые продукты. Это еще один шаг на пути к достижению главной цели создания "Финуслуги" — повышения доступности финансовых продуктов в России", — отметил управляющий директор проекта "Финуслуги" Московской биржи Игорь Алутин.
"Появление нового продукта на финансовых маркетплейсах — это важный шаг, который упрощает взаимодействие пользователя с финансовыми организациями", — заметила управляющий директор по репозитарной деятельности НРД Анастасия Киселева.
На платформе "Финуслуги" россияне могут выбирать предложения по вкладам, страхованию и другим финансовым продуктам и открывать их в любое время дистанционно, напоминает биржа. На конец сентября с момента запуска РФТ продукты на финансовых маркетплейсах приобретали пользователи из 34 регионов, сделки зарегистрированы с депозитами, облигациями, паями, ОСАГО и кредитами. Подавляющее большинство пользователей (клиентов маркетплейс) воспользовались сервисом РФТ по получению выписки, подтверждающей заключение сделки.
https://1prime.ru/finance/20210924/834790403.html