МОСКВА, 24 сен — ПРАЙМ. Минпромторг России не исключает, что с 2023 года льготные автокредиты будут выдаваться на автомобили дороже установленных сейчас программой 1,5 миллиона рублей, сообщил журналистам глава министерства Денис Мантуров.

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"На следующий год нет, а там — посмотрим", — сказал министр, отвечая на вопрос о повышении планки.

Сейчас в программе льготного автокредитования могут участвовать граждане, приобретающие свой первый автомобиль, семьи с одним и более ребенком, сотрудники государственных медицинских учреждений и автовладельцы, сдающие в трейд-ин автомобили старше 6 лет и находящиеся в собственности более года. Речь идет о скидке 10%, а для жителей ДФО 25% при покупке нового автомобиля российского производства стоимостью до 1,5 миллиона рублей.

Ранее Минпромторг предложил с 2022 года выдавать льготные автокредиты и работникам учреждений госсистемы образования, а также включить в программу электромобили (скидка 25%).

При этом Мантуров не исключил, что в 2023 году программа льготного автокредитования будет вновь расширена новыми категориями граждан. "Мы не исключаем. Мы должны посмотреть, как будет складываться в целом ситуация на рынке автопрома. Не раньше 2023 года", — сказал министр.