Эксперты рассказали, что за ипотечные долги начинают отбирать жилье уже спустя три месяца неплатежей
МОСКВА, 27 сен – ПРАЙМ. Банки могут начать процедуру по изъятию квартиры у должника через суд уже спустя три месяца неплатежей по ипотеке, при этом на продажу заложенного жилья может уйти до одного года, сообщили опрошенные РИА Недвижимость эксперты.
Банки по-разному подходят к процедуре взыскания ипотечных долгов, однако в среднем отсутствие платежей в течение трех месяцев подряд является основанием для передачи дела в суд для взыскания, отметил главный эксперт компании "Русипотека" Сергей Гордейко. В пресс-службе департамента розничного взыскания "Сбербанка" сообщили, что обращение взыскания на заложенное имущество допускается, если сумма неисполненного обязательства, который обеспечен ипотекой, больше 5% от размера оценки предмета ипотеки.
"Весь процесс работы с долгом делится на несколько этапов: досудебный, судебный, этап исполнительного производства. Их количество и продолжительность зависит в том числе и от самого клиента, его готовности к конструктивному урегулированию задолженности", — рассказали в "Сбербанке".
Там добавили, что на этапе исполнительного производства ФССП организует торги. Если имущество по этой процедуре не реализовано, то кредитор вынужден принимать его на баланс для минимизации убытков и занимается его продажей. Для этой цели банки создают свои площадки, где также представлено залоговое имущество.
Гордейко отмечает, что несколько лет назад была тенденция затягивания процесса взыскания, однако сегодня ситуация изменилась в сторону урегулирования в досудебном порядке.
"В среднем срок реализации проблемного актива занимает от девяти месяцев до года через суд. При идеальном раскладе это шесть месяцев, поэтому, чтобы не платить лишние проценты, банки и клиенты готовы решать вопрос в досудебном порядке", — сказал Гордейко.
По словам эксперта, заемщику, который не в состоянии дальше обслуживать кредит, лучше сразу сообщить о проблеме банку. Кредитор может предложить программы реструктуризации, ипотечных каникул либо рефинансирования.
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