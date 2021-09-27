МОСКВА, 27 сен – ПРАЙМ. Банки могут начать процедуру по изъятию квартиры у должника через суд уже спустя три месяца неплатежей по ипотеке, при этом на продажу заложенного жилья может уйти до одного года, сообщили опрошенные РИА Недвижимость эксперты. Российские банки хотят отказаться от бумажных договоров с клиентами

Банки по-разному подходят к процедуре взыскания ипотечных долгов, однако в среднем отсутствие платежей в течение трех месяцев подряд является основанием для передачи дела в суд для взыскания, отметил главный эксперт компании "Русипотека" Сергей Гордейко. В пресс-службе департамента розничного взыскания "Сбербанка" сообщили, что обращение взыскания на заложенное имущество допускается, если сумма неисполненного обязательства, который обеспечен ипотекой, больше 5% от размера оценки предмета ипотеки.

"Весь процесс работы с долгом делится на несколько этапов: досудебный, судебный, этап исполнительного производства. Их количество и продолжительность зависит в том числе и от самого клиента, его готовности к конструктивному урегулированию задолженности", — рассказали в "Сбербанке". Аналитики узнали, сколько ипотечников в России недовольны своим жильем

Там добавили, что на этапе исполнительного производства ФССП организует торги. Если имущество по этой процедуре не реализовано, то кредитор вынужден принимать его на баланс для минимизации убытков и занимается его продажей. Для этой цели банки создают свои площадки, где также представлено залоговое имущество.

Гордейко отмечает, что несколько лет назад была тенденция затягивания процесса взыскания, однако сегодня ситуация изменилась в сторону урегулирования в досудебном порядке.

"В среднем срок реализации проблемного актива занимает от девяти месяцев до года через суд. При идеальном раскладе это шесть месяцев, поэтому, чтобы не платить лишние проценты, банки и клиенты готовы решать вопрос в досудебном порядке", — сказал Гордейко.

По словам эксперта, заемщику, который не в состоянии дальше обслуживать кредит, лучше сразу сообщить о проблеме банку. Кредитор может предложить программы реструктуризации, ипотечных каникул либо рефинансирования.

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