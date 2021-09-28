МОСКВА, 28 сен — ПРАЙМ. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) готовит проект постановления правительства, который позволит заемщикам приобретать полис у любой страховой компании, которая имеет положительный рейтинг в одном из четырех российских агентств — АКРА, Эксперт РА, НРА и НКР. Об этом пишут "Известия". Счетная палата предупредила о риске пузыря на ипотечном рынке России

К страховщикам, не представленным в рейтинге, кредитные организации смогут применять свои требования по допуску, как это практикуется сейчас.

Также клиенты получат право менять страховую компанию, если им будут предложены более привлекательные условия. При этом они сохранят условия кредитования.

В ведомстве пояснили, что к ним поступает множество жалоб россиян на навязывание кредитными организациями полисов определенных страховых организаций.

Документ планируется принять до конца апреля 2022 года, и новые правила вступят в силу через десять дней после публикации.

Также ФАС предложила разработать минимальные стандарты страховых услуг. В ведомстве рассчитывают, что это обеспечит достаточное покрытие и подтолкнет компании бороться за клиента, предлагая более выгодные условия.

Банк России поддержал инициативу ФАС ввести обязательный допуск банками полисов страховых компаний при наличии у организации положительного рейтинга.

Сейчас банки иногда отказываются принимать уже имеющийся полис клиента, из-за чего потребитель вынужден оплачивать страховую премию два раза. Изменения поддержали и в страховых компаниях. Для клиентов новые нормы помогут улучшить условия полисов и увеличить ассортимент, а для страховщиков — выровнять требования доступа.

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