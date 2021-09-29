МОСКВА, 29 сен — ПРАЙМ. Система быстрых платежей с 1 октября вводит новые требования для системно значимых банков, следует из положения Банка России о платежной системе. Банк России ужесточает регулирование выдачи потребкредитов

Согласно документу, с этого дня крупнейшие участники СБП должны обеспечить возможность совершения платежей физических лиц по инициативе получателя средств (так называемые операции C2C-pull), а также платежей юрлиц и индивидуальных предпринимателей в пользу физических лиц (за исключением выплаты заработной платы).

В настоящее время в России действует 12 системно значимых кредитных организаций — это "Юникредит банк", Газпромбанк, Совкомбанк, ВТБ, Альфа-банк, Сбербанк, Московский кредитный банк, "Открытие", Росбанк, Промсвязьбанк, Райффайзенбанк и Россельхозбанк. РИА Новости опросило крупнейшие банки с тем, чтобы узнать, как продвигается запуск обязательных сервисов. Многие из них ответили, что помнят о предстоящих изменениях и движутся в соответствии с графиком.

Так, Газпромбанк успеет запустить сервисы к указанному сроку, сообщили в банке. МКБ в курсе планируемых изменений и уже работает над этим. Росбанк и Промсвязьбанк планируют запуститься в срок. ВТБ также находится на финальной стадии по запуску данных сервисов для клиентов. Райффайзенбанк собирается запустить переводы по инициативе получателя средств в ближайшее время, а сервис переводов в сторону физлиц от юридических лиц уже работает. Совкомбанк оба сервиса уже реализовал.

Эксперт пояснил РИА Новости, какие действия может предпринять регулятор в случае, если банк не запускает предписанные сервисы своевременно. По словам председателя Ассоциации участников рынка электронных денег и денежных переводов Виктора Достова, в случае нарушений Банк России сначала выписывает предписание с требованием привести деятельность в соответствие с действующими требованиями. Если это предписание не исполняется, то ЦБ вправе установить штраф. Размер штрафа составляет до 0,1% минимального уставного капитала.

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