Мишустин оценил исполнение бюджета за первое полугодие
МОСКВА, 29 сен — ПРАЙМ. Результаты исполнения бюджета РФ за первое полугодие в целом хорошие, доходы превысили прогнозные значения более чем на треть, а объем государственного долга остается на комфортном уровне, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
В повестке заседания правительства в среду — исполнение федерального бюджета за первое полугодие 2021 года.
Накануне пресс-служба кабмина сообщила, что доходы федерального бюджета за первое полугодие 2021 года сложились в сумме 11,266 миллиарда рублей, расходы составили 10,491 миллиарда рублей.
Профицит федерального бюджета составил 774,7 миллиарда рублей.
"Результаты в целом хорошие. Они в полной мере отражают те позитивные процессы, которые сложились в нашей экономике, прежде всего, благодаря решениям президента по поддержке людей и пострадавших отраслей из-за пандемии. Они (меры — ред.) позволили не только сгладить негативное влияние коронавируса, но и возобновить экономический рост", — сказал Мишустин на заседании кабмина.
По его словам, идет процесс восстановления деловой активности, и в ряде отраслей динамика выпуска превышает доковидные значения.
"Снижается уровень безработицы, это способствует росту оплаты труда и как следствие укрепляется потребительский спрос. Что важно, отмечается оживление инвестиционной активности, бизнес возобновляет собственные инвестиционные программы, в том числе благодаря стимулирующей бюджетной политике государства", — добавил премьер.
"Все это положительно отразилось и на бюджете. Доходы превысили прогнозные значения более чем на треть, в результате был получен заметный профицит. Объем государственного долга остается на комфортном уровне", — указал Мишустин.
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Бюджетный пакет документов будет направлен в Госдуму в четверг, сообщил премьер-министр РФ.
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"Уже завтра весь бюджетный пакет должен быть отправлен в Госдуму. Предстоит обсудить его с депутатами нового созыва и обеспечить утверждение в парламенте", — сказал Мишустин на заседании кабмина в среду.
По его словам, проект бюджета практически готов, в него вносятся последние штрихи.
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