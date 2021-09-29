МОСКВА, 29 сен — ПРАЙМ. Результаты исполнения бюджета РФ за первое полугодие в целом хорошие, доходы превысили прогнозные значения более чем на треть, а объем государственного долга остается на комфортном уровне, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Мишустин оценил важность ГЧП в России

В повестке заседания правительства в среду — исполнение федерального бюджета за первое полугодие 2021 года.

Накануне пресс-служба кабмина сообщила, что доходы федерального бюджета за первое полугодие 2021 года сложились в сумме 11,266 миллиарда рублей, расходы составили 10,491 миллиарда рублей.

Профицит федерального бюджета составил 774,7 миллиарда рублей.

"Результаты в целом хорошие. Они в полной мере отражают те позитивные процессы, которые сложились в нашей экономике, прежде всего, благодаря решениям президента по поддержке людей и пострадавших отраслей из-за пандемии. Они (меры — ред.) позволили не только сгладить негативное влияние коронавируса, но и возобновить экономический рост", — сказал Мишустин на заседании кабмина.

По его словам, идет процесс восстановления деловой активности, и в ряде отраслей динамика выпуска превышает доковидные значения.

"Снижается уровень безработицы, это способствует росту оплаты труда и как следствие укрепляется потребительский спрос. Что важно, отмечается оживление инвестиционной активности, бизнес возобновляет собственные инвестиционные программы, в том числе благодаря стимулирующей бюджетной политике государства", — добавил премьер.

"Все это положительно отразилось и на бюджете. Доходы превысили прогнозные значения более чем на треть, в результате был получен заметный профицит. Объем государственного долга остается на комфортном уровне", — указал Мишустин.

БЮДЖЕТ-2022

Бюджетный пакет документов будет направлен в Госдуму в четверг, сообщил премьер-министр РФ. Дефицит американского бюджета угрожает рынку новыми налогами

"Уже завтра весь бюджетный пакет должен быть отправлен в Госдуму. Предстоит обсудить его с депутатами нового созыва и обеспечить утверждение в парламенте", — сказал Мишустин на заседании кабмина в среду.

По его словам, проект бюджета практически готов, в него вносятся последние штрихи.

Читайте также:

Мишустин предсказал развитие экономики России в ближайшее время