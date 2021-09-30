Прием крупных сумм через СБП с октября станет выгоднее

МОСКВА, 30 сен — ПРАЙМ. Прием крупных платежей через Систему быстрых платежей (СБП) станет более выгодным для бизнеса: с 1 октября вводится ограничение комиссий, взимаемых банками с торгово-сервисных предприятий в этой системе. Крупнейшие банки с 1 октября должны запустить новые сервисы в СБП

"Если ранее устанавливался только максимальный процент от операции, то с октября добавится и максимальное абсолютное значение. Нововведение направлено в первую очередь на поддержку продавцов с крупным чеком", — пояснил РИА Новости исполнительный директор Ассоциации участников рынка электронных денег и денежных переводов Павел Шуст.

Так, по подсчетам эксперта, для социально значимых товаров и услуг (ЖКХ, связь, благотворительные организации, лекарства, товары повседневного спроса и прочее) выгода начнется для чеков от 375 тысяч рублей. Для всех остальных — от 214 тысяч рублей. "Для потребителей не поменяется ничего — для них платежи за товары и услуги через Систему быстрых платежей будут по-прежнему бесплатными", — отметил Шуст.

Кроме того, с 1 октября тарифы на услуги в СБП при переводе денежных средств физлицами в пользу юрлиц и индивидуальных предпринимателей будут распространены и на переводы в пользу самозанятых.

"Описанное изменение носит технический характер: корректируется действие комиссий, которые сами банки оплачивают Банку России как оператору платежной системы. Эти изменения никак не скажутся на конечной стоимости приема платежей через СБП, так как предельные комиссии, которые взимаются с торгово-сервисных предприятий, ограничены Банком России", — считает эксперт.

Система быстрых платежей (СБП) была запущена в России в конце января 2019 года. С ее помощью граждане могут переводить друг другу деньги по номеру телефона, а также оплачивать товары и услуги посредством QR-кода. Кроме того, уже есть возможность совершения платежей юрлицами в пользу физлиц — компании используют это, в частности, для выдачи микрозаймов, выплаты страховых возмещений и для предоставления брокерских услуг.

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Прием крупных сумм через СБП с октября станет выгоднее